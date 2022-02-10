Об этом Стефанишина сообщила сама в онлайн-выступлении на конференции государственных органов власти "Коммуникационная кампания EU Страна: отчет и анализ" 10 февраля.
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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заболела коронавирусом. В настоящее время она находится на самоизоляции.
Источник:Интерфакс-Украина
Об этом Стефанишина сообщила сама в онлайн-выступлении на конференции государственных органов власти "Коммуникационная кампания EU Страна: отчет и анализ" 10 февраля.
Новость дополняется...