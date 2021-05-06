После нарушения комендантского часа: вице-спикер парламента Словакии подал в отставку
Вице-спикер парламента Словакии Юрай Шелига подал в отставку после нарушения комендантского часа. Журналисты зафиксировали, как он проводил встречу в клубе после 21:00.
Источник:Euractiv
Комендантский час действует в стране с 3 марта. Поэтому всем жителям запрещено выходить из дома с 20:00 до 5 часов утра.
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Юрай Шелига объявил об отставке после нарушения комендантского часа
Журналисты словацкого издания Plus 7 dní зафиксировали, как вице-спикер парламента Словакии Юрай Шелига встречался в одном из клубов Братиславы. Это произошло после комендатского часа, действующего в стране – между 21:00 и полночью.
На встрече присутствовали:
- его коллега по партии Za ľudí Яна Житнянская;
- губернатор Братиславского региона Юрай Дроба.
5 мая 2021 года Юрай Шелига объявил, что уходит с должности после нарушения карантинных ограничений. Политик извинился за этот инцидент. И заметил, хотя это была рабочая встреча, ее нужно было проводить в офисном помещении.
На протяжении своей политической карьеры я говорил о политической ответственности и культуре. Давление на политиков значительно больше, ведь мы представляем государство. И мне это не удалось,
– заявил политик во время пресс-конференции.
Также о своей отставке объявила и депутат словацкого парламента Яна Житнянская, которая присутствовала на встрече.
Карантин в Словакии: что известно
- В Словакии с 19 апреля частично ослабили карантинные ограничения. Работу возобновили все магазины, торговые центры.
- Также жители страны могут посещать учреждения культуры, зоопарки, храмы. Восстанавливают работу фитнес-залы, спортивные кружки и студии, бассейны.
- Однако власти до сих пор не отменили комендатский час, который действует в стране с 3 марта.
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