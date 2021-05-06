Вице-спикер парламента Словакии Юрай Шелига подал в отставку после нарушения комендантского часа. Журналисты зафиксировали, как он проводил встречу в клубе после 21:00.

Комендантский час действует в стране с 3 марта. Поэтому всем жителям запрещено выходить из дома с 20:00 до 5 часов утра.

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Юрай Шелига объявил об отставке после нарушения комендантского часа

Журналисты словацкого издания Plus 7 dní зафиксировали, как вице-спикер парламента Словакии Юрай Шелига встречался в одном из клубов Братиславы. Это произошло после комендатского часа, действующего в стране – между 21:00 и полночью.

На встрече присутствовали:

его коллега по партии Za ľudí Яна Житнянская;

губернатор Братиславского региона Юрай Дроба.

5 мая 2021 года Юрай Шелига объявил, что уходит с должности после нарушения карантинных ограничений. Политик извинился за этот инцидент. И заметил, хотя это была рабочая встреча, ее нужно было проводить в офисном помещении.

На протяжении своей политической карьеры я говорил о политической ответственности и культуре. Давление на политиков значительно больше, ведь мы представляем государство. И мне это не удалось,

– заявил политик во время пресс-конференции.

Также о своей отставке объявила и депутат словацкого парламента Яна Житнянская, которая присутствовала на встрече.

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