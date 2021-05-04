Национальный совет Словакии утвердил обновленное правительство во главе с бывшим министром финансов Эдуардом Хегером. Его же должность получил бывший премьер страны Игорь Матович, который отметился шуткой о "Закарпатье за вакцину".

Новое старое правительство Словакии

Правительство Хегера назначила президент Словакии Зузана Чапутова еще 1 апреля. Согласно Конституции Словацкой Республики, после назначения Кабинет Министров должен был появиться перед парламентом с программой в течение 30 дней и попросить доверия. 4 мая он ее получил.

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89 депутатов Палаты депутатов из 144 присутствующих проголосовали за программное заявление правительства, а значит, и за доверие кабинета, 55 депутатов проголосовали против. Нужно было по меньшей мере 76 голосов.

Главой правительства стал бывший министр финансов Эдуард Хегер. Министерство финансов же возглавил экс-премьер страны Игорь Матович. Новым министром здравоохранения стал Владимир Ленгварский. Остальные должности будут занимать те же министры, что и раньше.

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