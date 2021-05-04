Парламент Словакии утвердил новое правительство: предыдущее сняли из-за скандала со "Спутник V"
Национальный совет Словакии утвердил обновленное правительство во главе с бывшим министром финансов Эдуардом Хегером. Его же должность получил бывший премьер страны Игорь Матович, который отметился шуткой о "Закарпатье за вакцину".
Источник:сайт Национального Совета Словакии
Новое старое правительство Словакии
Правительство Хегера назначила президент Словакии Зузана Чапутова еще 1 апреля. Согласно Конституции Словацкой Республики, после назначения Кабинет Министров должен был появиться перед парламентом с программой в течение 30 дней и попросить доверия. 4 мая он ее получил.
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89 депутатов Палаты депутатов из 144 присутствующих проголосовали за программное заявление правительства, а значит, и за доверие кабинета, 55 депутатов проголосовали против. Нужно было по меньшей мере 76 голосов.
Главой правительства стал бывший министр финансов Эдуард Хегер. Министерство финансов же возглавил экс-премьер страны Игорь Матович. Новым министром здравоохранения стал Владимир Ленгварский. Остальные должности будут занимать те же министры, что и раньше.
Почему возник политический кризис в Словакии
- В марте Словакия закупила российскую вакцину "Спутник V", которая не прошла третью стадию испытаний и не была зарегистрирована в ЕС.
- Впоследствии, комментируя вопрос договоренностей о российской вакцине, теперь уже экс-премьер Игорь Матович сказал, что пообещал в обмен "Закарпатскую Украину". На следующий день он извинился.
- В стране возник политический кризис. Для урегулирования ситуации в отставку ушел министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи.
- В правительстве Матовичу пригрозили покинуть работу, если он не уйдет в отставку до 24 марта.
- 22 марта Игорь Матович согласился на отставку, 28 марта извинился перед гражданами.
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