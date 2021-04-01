Скандал с российскими вакцинами в Словакии закончился назначением нового правительства во главе с премьер-министром Эдуардом Хегером. Большинство министров остались на своих должностях, а бывший премьер Игорь Матович стал министром финансов.

Президент Зузана Чапутова 1 апреля утвердил в должности нового премьер-министра Эдуарда Хегера и состав его правительства. Правда, нет только министра труда, потому что его кандидатуру еще не подали.

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Кто возглавит министерства

Министерство финансов возглавил Игорь Матович. Новым министром здравоохранения стал Владимир Ленгварский. Остальные должности будут возглавлять те же министры.

Что известно о новом премьер-министре Эдуарде Хегере

Источник: Википедия

Эдуард Хегер – политик, член консервативной партии "Обычные люди и независимые личности".

Учился в экономическом университете в Братиславе.

С 1997 года по 2016 год работал в частном секторе – помощником директора, менеджером, консультантом.

В 2016 году его избрали депутатом Национального совета Словакии.

С 2016 года по 2020 год был вице-премьером и министром финансов и временно исполняющим обязанности министра здравоохранения.

После парламентских выборов 2020 года вошел в правительство Игоря Матовича как министр финансов.

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