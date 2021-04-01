После скандала с российской вакциной в Словакии утвердили новое правительство
Скандал с российскими вакцинами в Словакии закончился назначением нового правительства во главе с премьер-министром Эдуардом Хегером. Большинство министров остались на своих должностях, а бывший премьер Игорь Матович стал министром финансов.
Источник:Aktuality
Президент Зузана Чапутова 1 апреля утвердил в должности нового премьер-министра Эдуарда Хегера и состав его правительства. Правда, нет только министра труда, потому что его кандидатуру еще не подали.
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Кто возглавит министерства
Министерство финансов возглавил Игорь Матович. Новым министром здравоохранения стал Владимир Ленгварский. Остальные должности будут возглавлять те же министры.
Что известно о новом премьер-министре Эдуарде Хегере
Источник: Википедия
- Эдуард Хегер – политик, член консервативной партии "Обычные люди и независимые личности".
- Учился в экономическом университете в Братиславе.
- С 1997 года по 2016 год работал в частном секторе – помощником директора, менеджером, консультантом.
- В 2016 году его избрали депутатом Национального совета Словакии.
- С 2016 года по 2020 год был вице-премьером и министром финансов и временно исполняющим обязанности министра здравоохранения.
- После парламентских выборов 2020 года вошел в правительство Игоря Матовича как министр финансов.
Почему возник политический кризис в Словакии
- В марте стало известно, что Словакия закупила российскую вакцину "Спутник V", которая не прошла третью стадию испытаний и еще не зарегистрированна в ЕС.
- Скандал возник из-за того, что ЕС принял решение ввести COVID-паспорта, но не знают, как быть с незарегистрированной российской вакциной. Тогда две словацкие партии заявили о намерении выйти из коалиции. Для премьера это означало потерю большинства в парламенте и вероятность внеочередных выборов.
- Впоследствии, 3 марта, комментируя вопрос договоренностей о российской вакцине, Матович сказал, что пообещал в обмен "Закарпатскую Украину". На следующий день он извинился.
- В стране возник политический кризис. Для урегулирования ситуации в отставку ушел министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи. Впоследствии еще 6 министров покинули должности. В правительстве Матовичу пригрозили покинуть работу, если он не уйдет в отставку до 24 марта.
- 22 марта Игорь Матович согласился на отставку, 28 марта извинился перед гражданами. Президент страны Зузана Чапутова 30 марта приняла отставку министра.
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