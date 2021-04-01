Скандал з російськими вакцинами в Словаччині закінчився призначенням нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Едуардом Хегером. Більшість міністрів залишились на своїх посадах, а колишній прем'єр Ігор Матович став міністром фінансів.

Президентка Зузана Чапутова 1 квітня затвердила на посаді нового прем'єр-міністра Едуарда Хегера та склад його уряду. Щоправда, немає тільки міністра праці, бо його кандидатуру ще не подали.

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Хто очолить міністерства

Міністерство фінансів очолив Ігор Матович. Новим міністром охорони здоров'я став Владимир Ленгварський. Решта посад очолюватимуть ті ж міністри.

Що відомо про нового прем'єр-міністра Едуарда Хегера

Джерело: Вікіпедія

Едуард Хегер – політик, член консервативної партії "Звичайні люди і незалежні особистості".

Навчався в економічному університеті в Братиславі.

З 1997 року по 2016 рік працював в приватному секторі – помічником директора, менеджером, консультантом.

У 2016 році його обрали депутатом Національної ради Словаччини.

З 2016 року по 2020 рік був віце-прем'єром і міністром фінансів та тимчасово виконуючим обов'язки міністра охорони здоров'я.

Після парламентських виборів 2020 року ввійшов до уряду Ігоря Матовича як міністр фінансів.

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