Після скандалу з російською вакциною в Словаччині затвердили новий уряд
Скандал з російськими вакцинами в Словаччині закінчився призначенням нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Едуардом Хегером. Більшість міністрів залишились на своїх посадах, а колишній прем'єр Ігор Матович став міністром фінансів.
Джерело:Aktuality
Президентка Зузана Чапутова 1 квітня затвердила на посаді нового прем'єр-міністра Едуарда Хегера та склад його уряду. Щоправда, немає тільки міністра праці, бо його кандидатуру ще не подали.
Цікаво Якщо виникне екстрена ситуація: Словаччина допоможе Україні з електроенергією
Хто очолить міністерства
Міністерство фінансів очолив Ігор Матович. Новим міністром охорони здоров'я став Владимир Ленгварський. Решта посад очолюватимуть ті ж міністри.
Що відомо про нового прем'єр-міністра Едуарда Хегера
Джерело: Вікіпедія
- Едуард Хегер – політик, член консервативної партії "Звичайні люди і незалежні особистості".
- Навчався в економічному університеті в Братиславі.
- З 1997 року по 2016 рік працював в приватному секторі – помічником директора, менеджером, консультантом.
- У 2016 році його обрали депутатом Національної ради Словаччини.
- З 2016 року по 2020 рік був віце-прем'єром і міністром фінансів та тимчасово виконуючим обов'язки міністра охорони здоров'я.
- Після парламентських виборів 2020 року ввійшов до уряду Ігоря Матовича як міністр фінансів.
Чому виникла політична криза в Словаччині
- У березні стало відомо, що Словаччина закупила російську вакцину "Супутник V", яка не пройшла третю стадію випробувань та ще незареєстрована в ЄС.
- Скандал виник через те, що ЄС ухвалив рішення запровадити COVID-паспорти, але не знають, як бути з незареєстрованою російською вакциною. Тоді дві словацькі партії заявили про намір вийти з коаліції. Для прем'єра це означало втрату більшості в парламенті та ймовірність позачергових виборів.
- Згодом, 3 березня, коментуючи питання домовленостей про російську вакцину, Матович сказав, що пообіцяв в обмін "Закарпатську Україну". Наступного дня він вибачився.
- У країні виникла політична криза. Для врегулювання ситуації у відставку пішов Міністр охорони здоров'я Словаччини Марек Крайчі. Згодом ще 6 міністрів пішли покинули посади. В уряді Матовичу пригрозили покинути роботу, якщо він не піде у відставку до 24 березня.
- 22 березня Ігор Матович погодився на відставку, 28 березня вибачився перед громадянами. Президентка країни Зузана Чапутова 30 березня прийняла відставку міністра.
Поділитися новиною