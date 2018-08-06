Вице-президент УЕФА Суркис действует в интересах России, – журналист

УЕФА должен досрочно прекратить полномочия Григория Суркиса на посту вице-президента организации, а Службе безопасности Украины следует вплотную заняться его антиукраинской деятельностью в союзе с кумом Путина Виктором Медведчуком.

Об этом пишет журналист Роман Реведжук в колонке для издания enigma.ua.

"Суркис сегодня – не просто президент футбольного клуба. Он важен для будущей избирательной кампании Медведчука, как футбольный функционер. Поэтому он и заказывает чернуху на Андрея Павелко, чтобы добиться его увольнения из Федерации футбола Украины. Плюс пытается сохранить себя на посту вице-президента УЕФА. А как известно, его полномочия там заканчиваются в середине следующего года, то есть до парламентских выборов", – напоминает журналист.

"Нужно ставить вопрос о немедленном прекращении членства Суркиса в УЕФА. Там он занимает должность и является представителем Украины, но использует свои полномочия для лоббирования интересов не нашей страны, а страны-агрессора, которая аннексировала украинские территории и убивает украинцев", – говорит журналист.

Реведжук также предупреждает, что Суркис действует в интересах России не только в футбольной сфере.

Он призывает СБУ и УЕФА обратить внимание на олигарха и прекратить его антиукраинскую деятельность, пока не стало поздно.

Напомним, украинский олигарх Григорий Суркис был одним из лоббистов получения Россией Чемпионата мира по футболу-2018. Он также известен своей пророссийской позицией и причастностью к ряду коррупционных скандалов. В июле в Брюсселе было презентовано расследование британского журналиста Тима Уайта, в котором он проанализировал ряд скандалов, связанных с Суркисом, в том числе его роль в получении Россией чемпионата мира.