Віце-президент УЄФА Суркіс діє в інтересах Росії, – журналіст

УЄФА має достроково припинити повноваження Григорія Суркіса на посаді віце-президента організації, а Службі безпеки України слід впритул зайнятися його антиукраїнською діяльністю в союзі з кумом Путіна Віктором Медведчуком.

Про це пише журналіст Роман Реведжук в колонці для видання enigma.ua.

"Суркіс сьогодні – не просто президент футбольного клубу. Він важливий для майбутньої виборчої кампанії Медведчука, як футбольний функціонер. Тому він і замовляє чорнуху на Андрія Павелко, щоб домогтися його звільнення з Федерації футболу України. Плюс намагається зберегти себе на посаді віце-президента УЄФА. А як відомо, його повноваження там закінчуються в середині наступного року, тобто до парламентських виборів", – нагадує журналіст.

"Потрібно ставити питання про негайне припинення членства Суркіса в УЄФА. Там він займає посаду і є представником України, але використовує свої повноваження для лобіювання інтересів не нашої країни, а країни-агресора, яка анексувала українські території і вбиває українців", – каже журналіст.

Реведжук також попереджає, що Суркіс діє в інтересах Росії не тільки у футбольній сфері.

Він закликає СБУ і УЄФА звернути увагу на олігарха і припинити його антиукраїнську діяльність, поки не стало пізно.

Нагадаємо, український олігарх Григорій Суркіс був одним з лобістів отримання Росією Чемпіонату світу з футболу-2018. Він також відомий своєю проросійською позицією і причетністю до ряду корупційних скандалів. У липні в Брюсселі було презентовано розслідування британського журналіста Тіма Уайта, в якому він проаналізував ряд скандалів, пов'язаних з Суркісом, в тому числі його роль в отриманні Росією чемпіонату світу.