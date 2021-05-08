Вице-премьер Федоров признал, что его компания обходила налог на доходы
Михаил Федоров признал, что его компания оформляла большинство своих сотрудников ФЛП. Это позволяло не платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
Источник:"Обозреватель"
Федоров удалил свой комментарий
Вице-премьер-министр и министр по вопросам цифровой трансформации оставил комментарий под публикацией в фейсбуке директора по коммуникациям проекта "Цена государства" Николая Малухи. Однако впоследствии чиновник удалил его.
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Федорова спросили о том, сколько сотрудников его компании SMM Studio были оформлены с НДФЛ и ЕСВ, а сколько было ФЛП. В то же время Малуха уточнил – до прихода министра к власти.
Конечно, основная часть ФЛП. Потому что, если платить НДФЛ, то маржинальности нет. Поэтому хотим создать лучшую налоговую систему, по ставке как ФЛП, чтобы можно было работать нормально. В чем противоречие?
– ответил чиновник.
Федоров заявил, что его работники были оформлены как ФЛП / Скриншот "Обозреватель"
Однако уже впоследствии Федоров удалил свой комментарий. На это обратили внимание пользователи: "А комментарий министра исчез".
Министр удалил свой комментарий / Фото "Обозреватель"
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