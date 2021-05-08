Михаил Федоров признал, что его компания оформляла большинство своих сотрудников ФЛП. Это позволяло не платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Федоров удалил свой комментарий

Вице-премьер-министр и министр по вопросам цифровой трансформации оставил комментарий под публикацией в фейсбуке директора по коммуникациям проекта "Цена государства" Николая Малухи. Однако впоследствии чиновник удалил его.

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Федорова спросили о том, сколько сотрудников его компании SMM Studio были оформлены с НДФЛ и ЕСВ, а сколько было ФЛП. В то же время Малуха уточнил – до прихода министра к власти.

Конечно, основная часть ФЛП. Потому что, если платить НДФЛ, то маржинальности нет. Поэтому хотим создать лучшую налоговую систему, по ставке как ФЛП, чтобы можно было работать нормально. В чем противоречие?

– ответил чиновник.



Федоров заявил, что его работники были оформлены как ФЛП / Скриншот "Обозреватель"

Однако уже впоследствии Федоров удалил свой комментарий. На это обратили внимание пользователи: "А комментарий министра исчез".



Министр удалил свой комментарий / Фото "Обозреватель"

Обратите внимание! Работники, которые оформлены на работе, как физическое лицо предприниматель, платят меньший налог чем те, которые работают по трудовой книжке. Потому такое решение представляется выгодным многим компаниям.