Михайло Федоров визнав, що його компанія оформляла більшість своїх співробітників ФОПами. Це дозволяло не платити податок на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Федоров видалив свій коментар

Віцепрем'єр-міністр та міністр з питань цифрової трансформації залишив коментар під дописом у фейсбуці директора з комунікацій проєкту "Ціна держави" Миколи Малухи. Однак згодом чиновник видалив його.

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Федорова запитали про те, скільки співробітників його компанії SMM Studio були оформлені з ПДФО та ЄСВ, а скільки було ФОПами. Водночас Малух уточнив – до приходу міністра до влади.

Звичайно, основна частина ФОП. Тому що, якщо платити ПДФО, то мажоритарності немає. Тому хочемо створити кращу податкову систему, за ставкою як ФОП, щоб можна було працювати нормально. У чому суперечність?

– відповів чиновник.



Федоров заявив, що його працівники були оформлені ФОПами / Скриншот "Обозреватель"

Однак вже згодом Федоров видалив свій коментар. На це звернули увагу користувачі: "А коментар міністра зник".



Міністр видалив свій коментар / Фото "Обозреватель"

Зверніть увагу! Працівники, які оформлені на роботі як фізична особа підприємець, сплачують менший податок ніж ті, які працюють за трудовою книжкою. Тому таке рішення видається вигідним багатьом компаніям.