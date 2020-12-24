В Румынии вице-премьером стал венгр, который был персоной нон грата в Украине
Одним из вице-премьеров в новом правительстве Румынии стал Хунор Келемен. До недавнего времени лидер румынских венгров был персоной нон грата в Украине.
Новый вице-премьер Румынии и Украины
Румынский парламент утвердил 23 декабря 2 вице-премьеров нового правительства. Об этом сообщает пресс-служба МИД Румынии.
Читайте также Премьер-министр Румынии Орбан ушел в отставку
Одним из них стал Хунор Келемен, который является лидером Демократического союза венгров Румынии.
Интересно, что политику в 2017 году запретили въезд на территорию Украины. Персоной нон грата он был вплоть до 13 октября 2020 года.
Это подтверждает, в частности, фото его паспорта, которое политик сам обнародовал во время спора с украинским послом в Румынии в 2019 году.
Посол Украины в Румынии Александр Банков тогда заявил, что Келемену запретили пересекать украинскую границу с 3 ноября 2017 года.
Фото паспорта с запретом въезда в Украину / Фейсбук Хунора Келемена
Ранее Парламентские выборы в Румынии: победили оппозиционеры или правящая партия – первые результаты
Что известно о новом правительстве в Румынии
- Парламент утвердил состав нового правительства во главе с премьер-министром Флорином Кицу 23 декабря.
- В правительство вошли представители правоцентристской коалиции, сформированной Национал-либеральной партией бывшего премьера Людовика Орбана, Альянса USR-PLUS и Демократического союза венгров Румынии.
- Новое правительство формируют 18 министерств. Оно будет иметь 2 вице-премьеров без портфеля. Второй – Дан Барна, лидер альянса USR-PLUS.
Поделиться новостью