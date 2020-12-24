Одним из вице-премьеров в новом правительстве Румынии стал Хунор Келемен. До недавнего времени лидер румынских венгров был персоной нон грата в Украине.

Новый вице-премьер Румынии и Украины

Румынский парламент утвердил 23 декабря 2 вице-премьеров нового правительства. Об этом сообщает пресс-служба МИД Румынии.

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Одним из них стал Хунор Келемен, который является лидером Демократического союза венгров Румынии.

Интересно, что политику в 2017 году запретили въезд на территорию Украины. Персоной нон грата он был вплоть до 13 октября 2020 года.

Это подтверждает, в частности, фото его паспорта, которое политик сам обнародовал во время спора с украинским послом в Румынии в 2019 году.

Посол Украины в Румынии Александр Банков тогда заявил, что Келемену запретили пересекать украинскую границу с 3 ноября 2017 года.



Фото паспорта с запретом въезда в Украину / Фейсбук Хунора Келемена

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