Одним з віцепрем'єрів у новому уряді Румунії став Хунор Келемен. Донедавна лідер румунських угорців був персоною нон грата в Україні.

Новий віцепрем'єр Румунії та Україна

Румунський парламент затвердив 23 грудня 2 віцепрем’єрів нового уряду. Про це повідомляє пресслужба МЗС Румунії.

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Одним із них став Хунор Келемен, який є лідером Демократичного союзу угорців Румунії.

Цікаво, що політику в 2017 році заборонили в'їзд на територію України. Персоною нон грата він був аж до 13 жовтня 2020 року.

Це підтверджує, зокрема, фото його паспорта, яке політик сам оприлюднив під час суперечки з українським послом у Румунії у 2019 році.

Посол України в Румунії Олександр Банков тоді заявив, що Келемену заборонили перетинати український кордон з 3 листопада 2017 року.



Фото паспорта зі забороною в'їзду в Україну / Фейсбук Хунора Келемена

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