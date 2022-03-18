Что в голове у "обычных россиян"

Так вот, я с изумлением наблюдаю, что большинство жителей Российской Федерации, кажется, еще не поняли, до какой степени после 24 февраля всё переменилось.

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Им, конечно, не нравится "спецоперация", но она, "бог даст, скоро закончится", и "всё опять вернется в норму", ну, и вообще "всё не так однозначно".

Изнутри информационного пузыря, в котором существуют "обычные россияне", не видно всей глубины – выразимся культурно – ямы, в которую свалил страну ее "мудрый" вождь.

Пора бы прозреть

Ребята, норма не вернется. Никогда. То, что устроил Путин, непоправимо.

От России отвернулся весь – без преувеличения весь – мир. Последний бастион нейтральности, Китай, трещит и качается, видя, что обещанный блицкриг провалился.

Впереди только "страна – осажденный лагерь", охота на "пятую колонну" (состав которой будет все время расширяться), бедность и "железная стена".

Все на итальянскую забастовку

Мой совет обслуге режима – всякого рода силовикам, судьям, пропагандистам и стукачам.

Не увлекайтесь, не проявляйте рвения. Подумайте о своем будущем.

Через невеликий промежуток времени каждого рьяного спросят: "Зачем же ты оказался первым учеником, скотина?".