Московиты ведут войну без правил

По состоянию на вчера (16 марта – 24 канал) по данным ООН россияне бомбили 43 больницы. Сколько детсадов, школ, жилых домов, церквей стали объектами атак пока даже сложно подсчитать.

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Сколько гражданских погибло и ранено, навсегда искалечено – пока тоже непонятно, ввиду недоступности Мариуполя и небольших населенных пунктов, захваченных россиянами.

Под Киевом они убивают селян просто ради развлечения – это свидетельства абсолютно всех людей, которые вырвались из Катюжанки, Димера, Гостомеля и тому подобное. Ежедневно десятки примеров нарушения всех возможных конвенций, правил ведения войны. Ковровая бомбардировка военных. Охота на западных журналистов.

Уже ясно – то, что люди раньше называли "фашизмом" или "нацизмом", в будущем будет иметь другое общее название – некий условный "российский путинизм". Путин использует наработки всех военных преступников новейшей истории.

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Толерантная слепота

При этом мы наблюдаем странную тишину от правозащитников. Ладно, не требуем слишком многого от ООН, которая созывала Совбез по Алеппо по нескольку раз в день, а сейчас – ни слова об отказе Путина выполнять предыдущее решение Международного уголовного суда. ООН уже давно беспомощна.

Но есть международные правозащитные организации, для которых эта война – профильный "клиент". Что же мы услышали от них в эти дни?

Последний репорт Human Rights Watch в отношении Украины: призыв к нашим властям немедленно прекратить обнародование показаний российских военнопленных. Более ранний репорт: прекратить дискриминацию иностранцев при эвакуации по железной дороге. На одном из таких рейсов беременная на позднем сроке билась за место для сидения с матерью с новорожденным ребенком, по свидетельству очевидцев. Но правозащитники заметили вероятный расизм в аду эвакуации. Не шутка.

Напомню, данные таких организаций будет учитывать и Международный уголовный суд. Просто отчаяние от несправедливости.