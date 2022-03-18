Проваленный украинский "блицкриг"

В конце концов, так и получилось – Россия действительно попыталась реализовать 24 февраля 2022 года именно такой сценарий, но ее блицкриг очень быстро захлебнулся.

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В Москве планировали завершить оккупацию Украины через 72 часа и рассчитывали, что реакция традиционно медленного, неповоротливого и бюрократического международного сообщества будет несвоевременной, и Запад просто смирится с оккупацией Украины, ограничившись лишь поверхностными мерами.

Путин нацелился на НАТО

Но все оказалось совсем наоборот. Блицкриг провалился, а Запад применил меры, которые настолько серьезно ударили по России, что она может, в режиме загнанной в угол крысы, после безысходности и озлобленности атак на мирные города и убийство мирных жителей в Украине начать бросаться на само НАТО. Причем под угрозой – страны Балтии.

Можно было бы подумать, что это заявление не более чем субъективная позиция очередного российского человеконенавистнического политика, но на самом деле это не так.

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России отрезали "хвост"

Россия ведь так или иначе, но после оккупации планировала конфронтацию с НАТО. В частности, в ее планы, после оккупации юга и востока Украины, входила после непродолжительной паузы оккупация Молдовы, а затем начало активности в Балтийском море. Но санкции Запада против России ускоряют этот сценарий.

Санкции против России оставили в полной изоляции российский анклав – Калининградскую область. В Кремле видят прямую угрозу для этой территории и намерены проложить сухопутный коридор с территории Беларуси в Калининградскую область через Литву.

В Москве вполне серьезно рассматривают марш-бросок из Гродно и Лиды в направлении Алитуса и Марьямполе с выходом через Вилкавишкис на Калининградскую область. На всю операцию по прокладыванию сухопутного коридора Москва отводит 48 часов, остальное время – это закрепление позиций и создание зоны безопасности.

В России не верят, что НАТО применит 5 статью, начнет воевать за Литву, при этом этот рывок россияне будут объяснять необходимостью создания гуманитарного сухопутного коридора в Калининградскую область.

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Единственная проблема реализации этого сценария – нехватка сил и средств, значительная часть которых сосредоточена на украинском направлении, которое требует постоянного переброса новых подразделений, вместо уничтоженных и выведенных из строя.

Но, как бы то ни было, а так же, как с Украиной, Россия явно не откажется от реализации такого сценария, даже с учетом того, что он может стать для нее роковым. Ведь всем в здравом уме было очевидно, что вторжение в Украину для российской армии станет роковой мясорубкой, но они вторглись.

Аналогично и со странами Балтии – несмотря на очевидность суицидности такого плана, его реализуют. Я уверен.

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