Проваленный украинский "блицкриг"
В конце концов, так и получилось – Россия действительно попыталась реализовать 24 февраля 2022 года именно такой сценарий, но ее блицкриг очень быстро захлебнулся.
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В Москве планировали завершить оккупацию Украины через 72 часа и рассчитывали, что реакция традиционно медленного, неповоротливого и бюрократического международного сообщества будет несвоевременной, и Запад просто смирится с оккупацией Украины, ограничившись лишь поверхностными мерами.
Путин нацелился на НАТО
Но все оказалось совсем наоборот. Блицкриг провалился, а Запад применил меры, которые настолько серьезно ударили по России, что она может, в режиме загнанной в угол крысы, после безысходности и озлобленности атак на мирные города и убийство мирных жителей в Украине начать бросаться на само НАТО. Причем под угрозой – страны Балтии.
Можно было бы подумать, что это заявление не более чем субъективная позиция очередного российского человеконенавистнического политика, но на самом деле это не так.
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России отрезали "хвост"
Россия ведь так или иначе, но после оккупации планировала конфронтацию с НАТО. В частности, в ее планы, после оккупации юга и востока Украины, входила после непродолжительной паузы оккупация Молдовы, а затем начало активности в Балтийском море. Но санкции Запада против России ускоряют этот сценарий.
Санкции против России оставили в полной изоляции российский анклав – Калининградскую область. В Кремле видят прямую угрозу для этой территории и намерены проложить сухопутный коридор с территории Беларуси в Калининградскую область через Литву.
В Москве вполне серьезно рассматривают марш-бросок из Гродно и Лиды в направлении Алитуса и Марьямполе с выходом через Вилкавишкис на Калининградскую область. На всю операцию по прокладыванию сухопутного коридора Москва отводит 48 часов, остальное время – это закрепление позиций и создание зоны безопасности.
В России не верят, что НАТО применит 5 статью, начнет воевать за Литву, при этом этот рывок россияне будут объяснять необходимостью создания гуманитарного сухопутного коридора в Калининградскую область.
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Единственная проблема реализации этого сценария – нехватка сил и средств, значительная часть которых сосредоточена на украинском направлении, которое требует постоянного переброса новых подразделений, вместо уничтоженных и выведенных из строя.
Но, как бы то ни было, а так же, как с Украиной, Россия явно не откажется от реализации такого сценария, даже с учетом того, что он может стать для нее роковым. Ведь всем в здравом уме было очевидно, что вторжение в Украину для российской армии станет роковой мясорубкой, но они вторглись.
Аналогично и со странами Балтии – несмотря на очевидность суицидности такого плана, его реализуют. Я уверен.
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