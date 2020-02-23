19:59
23 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ СМЕРТЬ СЕРГЕЯ СТАРИЦКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин поднимает рейтинг выступлениями. Главное зло для россиян
      Вєсті Кремля
      16:14, 22 февраля
      Вести.UA. Жир: Экстрасенсы спасут от коронавируса. Путинские байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ СМЕРТЬ СЕРГЕЯ СТАРИЦКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      С 24 февраля правила выдачи Green Card становятся более сложными: что нужно знать

      - Читати новину українською
      С 24 февраля США усложнят правила выдачи Green Card / Depositphotos

      От 24 февраля Соединенные Штаты усложняют правила выдачи Green Card иностранцам. Изменения коснутся тех, кто надеется на получение государственной помощи.

      Это позволит защитить американских налогоплательщиков и поддержит программы социального обеспечения для американцев, сообщили в Белом доме.

      Знайте больше: В какие страны Европы украинцы могут ездить без виз – инфографика

      В Белом доме также объясняют, что изменения сократят дефицит федерального бюджета.

      Это восстановит основополагающий правовой принцип, согласно которому новые члены общества должны быть финансово самостоятельными и не зависеть от щедрости налогоплательщиков США,
      – говорится в сообщении.

      Инициативу в августе 2019 года выдвинул помощник президента США Стивен Миллер.

      Что изменится в правилах выдачи Green Card

      • Власть может отказать во въезде или выдаче Green Card, исходя из уровня доходов или того, как часто человек пользуется программами социальной помощи.
      • Сюда относится социальное обеспечение, талоны на питание, государственное жилье или бесплатная медицинская страховка по программе Medicaid.

      Интересно! Мера вытекает из закона об иммиграции 1882 года, который позволяет правительству отказывать в выдаче визы любому лицу, которое находится на полном государственном обеспечении. Под нее подпадут иммигранты, которые получали социальные выплаты в течение более чем 12 месяцев за последние три года.

      • Правила должны были вступить в силу в середине октября 2019 года, однако тогда они были обжалованы в суде.

      Что такое Green Card?Ежегодно Государственный департамент США проводит программу розыгрыша иммиграционных виз – лотерею Diversity Immigrant Visa Program. Кандидаты должны в определенный период времени зарегистрироваться в системе и отвечать простым, но строгим требованиям. Победителей выбирают случайно, а визы – так называемые грин-карты – распределяются по принципу разнообразия между шестью географическими регионами, и ни одна страна не может получить более 7% доступных виз в течение одного года.

      Грин-карта является удостоверением постоянного жителя США, который не имеет их гражданства. Она дает право на работу, льготы на образование и возможность претендовать на гражданство. Действующий президент США Дональд Трамп ведет жесткую антимиграционные политику и даже требовал отменить лотерею Green Card.

      Лунный календарь на февраль 2020
      сегодня
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости США Новости политики Законодательство
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:30 Страшная правда о Дебальцево и ухудшение отношения к людям из Азии – видео недели
      Марія Лелека
      сегодня , 19:00 Дело нацгвардийца Маркива: помогите установить правду
      Дмитро Кулеба
      сегодня , 17:52 Парламентско-президентская республика: плюсы, минусы и подводные камни
      сегодня , 17:01 Украинцы будут платить 3 миллиарда в год на пенсии недобросовестные судьям: детали
      Анна Калюжна
      сегодня , 14:35 Паника относительно коронавируса: как политики воспользовались фейками и манипуляцией
      Дмитро Гнап
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук