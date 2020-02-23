С 24 февраля правила выдачи Green Card становятся более сложными: что нужно знать
От 24 февраля Соединенные Штаты усложняют правила выдачи Green Card иностранцам. Изменения коснутся тех, кто надеется на получение государственной помощи.
Это позволит защитить американских налогоплательщиков и поддержит программы социального обеспечения для американцев, сообщили в Белом доме.
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В Белом доме также объясняют, что изменения сократят дефицит федерального бюджета.
Это восстановит основополагающий правовой принцип, согласно которому новые члены общества должны быть финансово самостоятельными и не зависеть от щедрости налогоплательщиков США,
– говорится в сообщении.
Инициативу в августе 2019 года выдвинул помощник президента США Стивен Миллер.
Что изменится в правилах выдачи Green Card
- Власть может отказать во въезде или выдаче Green Card, исходя из уровня доходов или того, как часто человек пользуется программами социальной помощи.
- Сюда относится социальное обеспечение, талоны на питание, государственное жилье или бесплатная медицинская страховка по программе Medicaid.
Интересно! Мера вытекает из закона об иммиграции 1882 года, который позволяет правительству отказывать в выдаче визы любому лицу, которое находится на полном государственном обеспечении. Под нее подпадут иммигранты, которые получали социальные выплаты в течение более чем 12 месяцев за последние три года.
- Правила должны были вступить в силу в середине октября 2019 года, однако тогда они были обжалованы в суде.
Что такое Green Card?Ежегодно Государственный департамент США проводит программу розыгрыша иммиграционных виз – лотерею Diversity Immigrant Visa Program. Кандидаты должны в определенный период времени зарегистрироваться в системе и отвечать простым, но строгим требованиям. Победителей выбирают случайно, а визы – так называемые грин-карты – распределяются по принципу разнообразия между шестью географическими регионами, и ни одна страна не может получить более 7% доступных виз в течение одного года.
Грин-карта является удостоверением постоянного жителя США, который не имеет их гражданства. Она дает право на работу, льготы на образование и возможность претендовать на гражданство. Действующий президент США Дональд Трамп ведет жесткую антимиграционные политику и даже требовал отменить лотерею Green Card.