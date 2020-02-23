С 24 февраля правила выдачи Green Card становятся более сложными: что нужно знать

От 24 февраля Соединенные Штаты усложняют правила выдачи Green Card иностранцам. Изменения коснутся тех, кто надеется на получение государственной помощи.

Это позволит защитить американских налогоплательщиков и поддержит программы социального обеспечения для американцев, сообщили в Белом доме.

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В Белом доме также объясняют, что изменения сократят дефицит федерального бюджета.

Это восстановит основополагающий правовой принцип, согласно которому новые члены общества должны быть финансово самостоятельными и не зависеть от щедрости налогоплательщиков США,

– говорится в сообщении.

Инициативу в августе 2019 года выдвинул помощник президента США Стивен Миллер.

Что изменится в правилах выдачи Green Card

Власть может отказать во въезде или выдаче Green Card, исходя из уровня доходов или того, как часто человек пользуется программами социальной помощи.

Сюда относится социальное обеспечение, талоны на питание, государственное жилье или бесплатная медицинская страховка по программе Medicaid.

Интересно! Мера вытекает из закона об иммиграции 1882 года, который позволяет правительству отказывать в выдаче визы любому лицу, которое находится на полном государственном обеспечении. Под нее подпадут иммигранты, которые получали социальные выплаты в течение более чем 12 месяцев за последние три года.

Правила должны были вступить в силу в середине октября 2019 года, однако тогда они были обжалованы в суде.

Что такое Green Card?Ежегодно Государственный департамент США проводит программу розыгрыша иммиграционных виз – лотерею Diversity Immigrant Visa Program. Кандидаты должны в определенный период времени зарегистрироваться в системе и отвечать простым, но строгим требованиям. Победителей выбирают случайно, а визы – так называемые грин-карты – распределяются по принципу разнообразия между шестью географическими регионами, и ни одна страна не может получить более 7% доступных виз в течение одного года.



Грин-карта является удостоверением постоянного жителя США, который не имеет их гражданства. Она дает право на работу, льготы на образование и возможность претендовать на гражданство. Действующий президент США Дональд Трамп ведет жесткую антимиграционные политику и даже требовал отменить лотерею Green Card.