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      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      Від 24 лютого правила видачі Green Card стають складнішими: що треба знати

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      З 24 лютого США ускладнять правила видачі Green Card / Depositphotos

      Від 24 лютого Сполучені Штати ускладнюють правила видачі Green Card іноземцям. Зміни торкнуться тих, хто сподівається на отримання державної допомоги.

      Це дозволить захистити американських платників податків та підтримає програми соціального забезпечення для американців, повідомили в Білому домі.

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      У Білому домі також пояснюють, що зміни скоротять дефіцит федерального бюджету.

      Це відновить основоположний правовий принцип, згідно з яким нові члени суспільства повинні бути фінансово самостійними і не залежати від щедрості платників податків США,
      – мовиться у повідомлені.

      Ініціативу в серпні 2019 року висунув помічник президента США Стівен Міллер.

      Що зміниться у правилах видачі Green Card

      • Влада може відмовити у в'їзді або видачі Green Card, виходячи з рівня доходів або того, як часто людина користується програмами соціальної допомоги.
      • Сюди належить соціальне забезпечення, талони на харчування, державне житло або безкоштовна медична страховка за програмою Medicaid.

      Цікаво! Міра випливає із закону про імміграцію 1882 року, який дозволяє уряду відмовляти у видачі візи будь-якій особі, яка перебуває на повному державному утриманні. Під неї підпадуть іммігранти, які отримували соціальні виплати протягом більш ніж 12 місяців за останні три роки.

      • Правила повинні були набути чинності в середині жовтня 2019 року, однак тоді вони були оскаржені в суді.

      Що таке Green Card?Щорічно Державний департамент США проводить програму розіграшу імміграційних віз - лотерею Diversity Immigrant Visa Program. Кандидати повинні в певний період часу зареєструватися в системі та відповідати простим, але жорстким вимогам. Переможців обирають випадково, а візи - так звані грін-карти - розподіляються за принципом різноманітності між шістьма географічними регіонами, і жодна країна не може отримати більше 7% доступних віз протягом одного року.

      Грін-карта є посвідченням постійного жителя США, який не має їхнього громадянства. Вона дає право на роботу, пільги на освіту і можливість претендувати на громадянство. Чинний президент США Дональд Трамп веде жорстку антиміграційну політику і навіть вимагав скасувати лотерею Green Card.

      Чемпіонат світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
      сьогодні
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Законодавство Новини США Новини України Новини політики
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