Например, это могут быть страны, входящие в Организацию договора о коллективной безопасности. Кроме того, известно, что Россия пыталась поднимать этот вопрос с ними.
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Об этом 24 каналу сообщил советник главы МВД Ростислав Смирнов. Он подтвердил, что такие дискуссии страна-агрессорка уже вела со странами-членами ОДКБ.
Есть ли у России шансы втянуть в войну союзников
Однако, по мнению Смирнова, сейчас их вовлечение в преступную войну России против Украины маловероятно. В качестве примера он привел выступление президента Казахстана Касима-Жомарта Токаев на Петербургском международном экономическом форуме.
Все мы видели, что сказал Токаев на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Это было очень знаково, поэтому на самом деле такой вариант маловероятен,
– отметил Смирнов.
Чем могут помочь России союзники
Впрочем, он отметил, что ключевым вопросом для союзников России будет не помощь войсками, а передача военного вооружения, которая не всегда официальна.
Такая вероятность невысока, но она существует. Именно поэтому мы и весь мир должны за этим очень пристально наблюдать,
– заявил советник.
Как подчеркнул Смирнов, если какая-то страна решится передавать оружие России – это будет происходить в обход международных санкций. Соответственно, это будет означать, что в отношении нее цивилизованные страны также введут ограничения.
"Мы не можем допустить этого, поэтому должны работать превентивно. В частности, говоря о возможных последствиях такого сотрудничества", – отметил Смирнов.
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Скандальное выступление Токаева в Санкт-Петербурге: что известно
- Выступая на Петербургском международном экономическом форуме президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев в присутствии президента России заявил, что не признает квазиреспублики на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Кроме того, он добавил, что в его страну раздаются разные мнения о войне в Украине.
- Впрочем, на этом Токаев не остановился и продлил конфронтацию с Кремлем. Президент Казахстана заявил, что не Россия спасла его страну от состоявшихся в январе 2022 года протестов, поэтому никто им "кланяться в ноги не будет".
- Кроме того, на этом форуме российские власти хотели наградить Токаева орденом Александра Невского. Однако президент Казахстана поблагодарил за оказанную "честь" и отказался.