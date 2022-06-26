Например, это могут быть страны, входящие в Организацию договора о коллективной безопасности. Кроме того, известно, что Россия пыталась поднимать этот вопрос с ними.

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Об этом 24 каналу сообщил советник главы МВД Ростислав Смирнов. Он подтвердил, что такие дискуссии страна-агрессорка уже вела со странами-членами ОДКБ.

Есть ли у России шансы втянуть в войну союзников

Однако, по мнению Смирнова, сейчас их вовлечение в преступную войну России против Украины маловероятно. В качестве примера он привел выступление президента Казахстана Касима-Жомарта Токаев на Петербургском международном экономическом форуме.

Все мы видели, что сказал Токаев на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Это было очень знаково, поэтому на самом деле такой вариант маловероятен,

– отметил Смирнов.

Чем могут помочь России союзники

Впрочем, он отметил, что ключевым вопросом для союзников России будет не помощь войсками, а передача военного вооружения, которая не всегда официальна.

Такая вероятность невысока, но она существует. Именно поэтому мы и весь мир должны за этим очень пристально наблюдать,

– заявил советник.

Как подчеркнул Смирнов, если какая-то страна решится передавать оружие России – это будет происходить в обход международных санкций. Соответственно, это будет означать, что в отношении нее цивилизованные страны также введут ограничения.

"Мы не можем допустить этого, поэтому должны работать превентивно. В частности, говоря о возможных последствиях такого сотрудничества", – отметил Смирнов.

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