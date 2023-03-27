Эта история о военных с позывными "Поляк" и "Макс" и работе ПТРК "Фагот".

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Как военные ликвидировали вражескую технику

Командир "Поляка" и "Макса" отдал приказ занять позиции для поражения неприятеля. Колонна российской техники продвигалась в направлении ВСУ.

Пограничники оперативно приняли решение и начали действовать.

Выскочил на комбайн, произвел выстрел. Увидел, что задымился!

– рассказал один из военных.

Указом президента военнослужащие награждены медалями "Защитнику Отечества".

История об изобретательности пограничников "Макса" и "Поляка": видео

Что известно о ПТРК "Фагот"

ПТРК "Фагот" – это коллективное оружие, его расчет обычно состоит из двух человек: старшего оператора и оператора. В случае "уставной" численности к ним прилагается командир расчета, но практика говорит именно о двуличном составе расчета. Сам комплекс переносится в двух вьюках: пусковая и одна или две ракеты в каждом.

Дальность действия ПТРК "Фагот" зависит от ракет. С него возможно осуществить пуск ракетами 9М111 с дальностью полета в 2 километра, 9М111М (М1, М2) с дальностью до 2,5 километра.

Также ракетой 9М113 с дальностью пуска до 4 км. Эта ракета также используется в БМП-2 и БМП-1П.

Щемящая история пограничника и собаки

Во время вражеского обстрела на Донетчине пограничники спрятались в безопасное место, а собака, которая вместе с ними несла службу, не успел. После обстрела собака вернулась к воинам с ранениями.

Впоследствии работнику ГНСУ удалось вывезти четырехлапую, и теперь она в безопасности. Сегодня девочка в хорошей форме и чувствует себя отлично. Джессика стала настоящим членом семьи пограничника.