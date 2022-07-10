Видео момента попадания вражеской ракеты сняли находившиеся рядом украинские военные. В кадре видны вспышки, момент "прилета" и начало пожара на месте попадания.

К слову Ракетный удар по Часовому Яру в Донецкой области: возросло количество погибших

На видео слышны эмоциональные комментарии военных, подобрать слова к варварским действиям оккупантов им сложно. Один из мужчин, как понятно из видео, иностранец, он переспрашивает "Иисус, есть ли там гражданские?" На что другой мужчина отвечает, что да – это было целое здание, там есть люди.

Во время того, как они приближались к месту трагедии, российские оккупанты выпустили еще одну ракету по многоэтажке – очевидцы были вынуждены бежать подальше от ударной волны.

Момент попадания вражеских ракет по многоэтажке во Часовому Яру: смотрите видео

Удар по Часовому Яру: что известно на данный момент

Ракетный обстрел в Бахмутском районе в городе Часов Яр произошел вечером 9 июля. Враг применил против мирного населения реактивную систему залпового огня "Ураган" – всего по многоэтажке выпустили 4 ракеты.

В результате удара в доме полностью уничтожены два подъезда. К 8:00 спасателям удалось расчистить и разобрать 70 тонн завалов.

По состоянию на 12.30 спасатели извлекли из-под завалов 11 тел погибших и 5 пострадавших. Однако точное количество пострадавших неизвестно – спасатели продолжают разбирать завалы, поисковая операция продолжается.

Известно, что под завалами находились не менее 35 человек, в том числе ребенок – 9-летний мальчик.

Последствия обстрела "Ураганами" Часового Яра / Фото Нацполиция

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