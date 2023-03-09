Об этом в эфире 24 Канала заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Он подчеркнул, что публикация совпала с увеличением количества россиян, которые хотят добровольно сдаться в украинский плен.

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Предупреждение россиянам от своих

Россияне понимают, что Украина – демократическая страна, придерживающаяся Женевской конвенции, особенно в части обращения с военнопленными. Поэтому таким видео враг делает посыл для своих же военных, пояснил представитель ГУР.

"Не попадайте в украинский плен, потому что там будут делать с вами то, что мы делаем с украинцами. Поэтому важно повторять: Украина – не Россия. Какими бы подонками и преступниками ни были оккупанты, Украина придерживается международного права", – подчеркнул Андрей Юсов.

Андрей Юсов о деталях нового обмена пленными: смотреть видео

Видео появилось не случайно

Андрей Юсов подчеркнул, что сейчас ведутся комплексные следственные действия, за это отвечают правоохранительные органы и, вероятно, скоро будут официальные комментарии. Впрочем, предварительно представитель ГУР отметил, что такие видео – одно из проявлений политики Кремля.

Механически кто нажал кнопку значения не имеет. Я думаю, что речь идет о целенаправленном указании сверху. То есть, это не случайность, когда кто-то снял видео и выложил его в сеть. Речь идет о системном военном преступлении, об акте геноцида, о кровавом ИПСО с целью влияния на украинское общество и самих россиян, находящихся на территории Украины,

– подробно объяснил Юсов.

Ранее сообщалось, что расстрелянным воином на видео мог быть Тимофей Шадура.

"Здесь не надо искать какие-то подводные камни. К сожалению, немало тех, кто без вести пропавший, или погибший. Кто-то мог увидеть для себя знакомого человека. Сегодня воина идентифицировано. И мы можем говорить о четкости информации, как и о том, что преступники будут привлечены к ответственности и наказанию", – резюмировал спикер.

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