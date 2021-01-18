В России от схода лавины 18 января пострадал известный курорт в районе горного хребта Домбай. Сейчас там продолжаются спасательные работы.

Лавина сошла на горнолыжную трассу. Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает 24 канал. Актуально Сход лавины на российском курорте Домбай: что известно о жертвах и пострадавших В сети опубликовали жуткое видео со схода лавины. За кадром напуганный женский голос говорит: "Идет, идет лавина. Заходите сюда". В России сошла лавина: смотрите видео Детали схода лавины в Домбае Трагедия произошла в поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара в республике Карачаево-Черкесия.

От лавины пострадали 2 вагончика: пункт проката горнолыжного снаряжения и местное кафе.

Сначала спасатели сообщили, что под снежными завалами могли оказаться от 4 до 12 человек. В эпицентре стихии оказались туристы, который как раз катались на горнолыжной трассе.

По состоянию на 17:00 6 лыжников удалось спасти.

Известно об 1 жертве.