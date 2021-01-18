Сходження лавини на курорті Домбай у Росії зняли на відео: моторошні кадри
У Росії від сходження лавини 18 січня постраждав відомий курорт у районі гірського хребта Домбай. Наразі там тривають рятувальні роботи.
Лавина зійшла на гірськолижну трасу. Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє 24 канал.
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У мережі оприлюднили моторошне відео зі сходження лавини.
За кадром наляканий жіночий голос каже: "Йде, йде лавина. Заходьте сюди".
У Росії зійшла лавина: дивіться відео
Деталі сходження лавини у Домбаї
- Трагедія сталася у селищі Домбай на горі Мусса-Ачитара у республіці Карачаєво-Черкесія.
- Від лавини постраждали 2 вагончики: пункт прокату гірськолижного спорядження та місцеве кафе.
- Спершу рятувальники повідомили, що під сніговими завалами могли опинитися від 4 до 12 людей. В епіцентрі стихії опинилися туристи, які саме каталися на гірськолижній трасі.
- Станом на 17:00 6 лижників вдалося врятувати.
- Наразі відомо про 1 жертву.
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