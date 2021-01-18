У Росії від сходження лавини 18 січня постраждав відомий курорт у районі гірського хребта Домбай. Наразі там тривають рятувальні роботи.

Лавина зійшла на гірськолижну трасу. Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє 24 канал. Актуально Сходження лавини на російському курорті Домбай: що відомо про жертв та постраждалих У мережі оприлюднили моторошне відео зі сходження лавини. За кадром наляканий жіночий голос каже: "Йде, йде лавина. Заходьте сюди". У Росії зійшла лавина: дивіться відео Деталі сходження лавини у Домбаї Трагедія сталася у селищі Домбай на горі Мусса-Ачитара у республіці Карачаєво-Черкесія.

Від лавини постраждали 2 вагончики: пункт прокату гірськолижного спорядження та місцеве кафе.

Спершу рятувальники повідомили, що під сніговими завалами могли опинитися від 4 до 12 людей. В епіцентрі стихії опинилися туристи, які саме каталися на гірськолижній трасі.

Станом на 17:00 6 лижників вдалося врятувати.

Наразі відомо про 1 жертву.