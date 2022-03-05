Опубликовали видео с задержанием предателей-оккупантов. У одного из них в Виннице проживает бабушка и он даже во время задержания говорил, что он "наш".

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Пока он проживает на украинских землях, которые временно оккупировала Россия. Второй вообще из Беловодска, который был подконтролен Украине до 4 марта 2022 года.

Кого задержали наши защитники:

рядовой Гайнштейн Герман Александрович – из Стаханова (Алчевский район Луганской области). Не имел при себе документов, сказал, что забрали.

старший лейтенант Теращенко Дмитрий Владимирович, поселок городского типа Беловодск, центр Старобельского района Луганской области. 4 марта 2022 туда ворвались боевики и объявили, что это теперь территория "ЛНР".

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