Опублікували відео з затриманням зрадників-окупантів. В одного з них у Вінниці проживає бабуся і він навіть під час затримання казав, що він же "наш".

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Наразі він проживає на українських землях, які тимчасово окупувала Росія. Другий взагалі з Біловодська, який був підконтрольний Україні до 4 березня 2022 року.

Кого затримали наші захисники:

рядовий Гайнштейн Герман Олександрович – зі Стаханова (Алчевський район Луганської області). Не мав при собі документів, сказав що забрали.

старший лейтенант Теращенко Дмитро Володимирович, селище міського типу Біловодськ, центр Старобільського району Луганської області. 4 березня 2022 року туди вдерлися бойовики й оголосили, що це тепер територія "ЛНР".



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