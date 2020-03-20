Остаюсь дома с чистыми руками: какие челленджи о коронавирусе распространяются в сети

В соцсетях запускают челленджи, цель которых поднять настроение людям на карантине или популяризировать меры предосторожности при коронавирусе. Мы собрали самые интересные из них. Читайте об этом в статье на сайте 24 канала.

Один из первых, кто запустил новый челендж, был гендиректор Всемирной организации здравоохранения. Тедрос Гебрейесус записал видео в котором показал как правильно мыть руки и адресовал его миру.

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Что такое челендж?

От английского слова сhallenge — вызов. Это жанр интернет-роликов, в которых блогер выполняет задание на видеокамеру и размещает его в сети, а потом предлагает повторить это задание своим знакомым или неограниченному кругу пользователей.

There are several measures you can take to protect yourself from #COVID19. One of the most important ones is regular & safe hand hygiene. Here are the steps recommended by @WHO

Show the where and how you wash your hands. Join the WHO #SafeHands challenge! pic.twitter.com/5ElZyiyZun — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 13, 2020

Гебрейесус назвал свой челлендж так – #safehandschallenge. К нему присоединилось уже немало известных людей, в частности Мэри Робинсон, глава всемирной организации The Elders, которую в 2007 году основал Нельсон Мандела.

“There are several measures you can use to protect yourself & your loved ones from #COVID19, one of these is washing your hands. I am promoting the @WHO #SafeHands Challenge.” – Mary Robinson.@DrTedros #coronavirus #safehandschallenge pic.twitter.com/N3lvEz1psi — The Elders (@TheElders) March 19, 2020

В эстафете приняла участие легендарная супермодель Наоми Кэмпбелл.

Танцуй против коронавирус

В Иране, где болезнью заразилось более 18 тысяч человек, врачи запустили такой челендж: они в масках и защитных костюмах исполняют танец для своих пациентов, чтобы поддержать их и самим не сойти с ума из-за нагрузки. В танце преимущественно используют элементы национальной культуры.

چالش رقص پرستاران و پزشکان بهترین اتفاق این روزهای سیاه است، بیش باد. pic.twitter.com/4p7mXnlx1C — رضا حقيقت‌نژاد (@rezahn56) March 3, 2020

As the #CoronaVirus outbreak has spreads, Iran's health care workers are under enormous pressure.



They deserve our admiration for their hard work.



They can also create joy out of a dismal situation. A video showing an Iranian nurse dancing with a lively human spirit. pic.twitter.com/f5dOkRDyvh — Masih Alinejad ️ (@AlinejadMasih) February 29, 2020

يحدث في مستشفى للمصابين بفيروس كورونا في اقليم كردستان إيران .#COVID19 pic.twitter.com/qK3RjYsZ7z — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) March 3, 2020

Остаюсь дома и набиваю туалетную бумагу

Самый известный челендж связан с коронавирусом называется "Остаюсь дома" – #stayathomechallenge.

С таким лозунгом обращаются к своим поклонникам футбольные звезды, которые из-за эпидемии также вынуждены сидеть дома.

Одним из первых это начал защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос. Правда у него испанское название челленджа – #QuédateEnCasa.

Форвард "Барселоны" Лионель Месси присоединился к челленджу с туалетной бумагой и передал пас Серхио Агуэро и Луису Суаресу.

Звездные спортсмены призывают людей соблюдать карантин во время пандемии коронавируса. Видео-ролики довольно забавно выглядят, ведь спортсмены решили пошутить над тем, какую важность сейчас люди придают туалетной бумаге.

Челендж уже дошел и до Украины. Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис присоединился к нему и передал очередь главному тренеру команды Алексею Михайличенко.

Однако не все в Украине положительно восприняли такую идею. Известный футбольный агент Дмитрий Селюк призвал футболистов присоединиться к новому флешмобу, направленного на борьбу против коронавируса.

Я против таких флешмобов. Считаю, футболисты с зарплатой свыше одного миллиона должны купить хотя бы один аппарат для вентиляции легких, которых везде не хватает, и подарить больницам, где их требуют. Это спасет жизнь. А туалетной бумагой пусть подотрут себе зад,

– написал Селюк в Твиттере.

Более полезный, на наш взгляд, челендж запустили в Украинской ассоциации футбола. Его назвали – #усівдома", а цель – показать как тренируются футболисты во время карантина дома. Первым героем стал вратарь сборной Украины Андрей Лунин.

Теннисисты тоже решили поддержать челендж "Оставайся дома". Вот только рулон туалетной бумаги они набивали на ракетке. Среди них Элина Свитолина и Марта Костюк.

24 канал тоже призывает оставаться дома

Танцуй как в мультфильме

Во Вьетнаме удается сдержать распространение инфекции, там на 20 марта было 85 инфицированных. Чтобы предотвратить распространение в стране сняли мультипликационный клип, в котором показали, как правильно мыть руки, напомнили, что не стоит трогать лицо и нужно избегать людных мест.

Музыка настолько понравилась, что под нее запустили танцевальный челлендж в соцсетях — Instagram и TikTok. Хореографию к танцу придумал популярный вьетнамский актер и танцор Куанг Джанг, который призвал распространить видео и напомнить другим, как уберечься от болезни.

We love this handwashing dance from Vietnamese dancer, Quang Đăng.



Washing your hands with soap and water is one of the first steps to protect yourself from #coronavirus. pic.twitter.com/lmXLbR3hZa — UNICEF (@UNICEF) March 3, 2020

Самый тупой челендж

В этой номинаций может одержать победу девушка, которая хотела начать такой челлендж: лизать унитаз.

Речь идет об американской блогерше Аве Луизе.

Please RT this so people can know how to properly be sanitary on the airplane ? pic.twitter.com/x7GX9b4Lxc — Ava Louise (ig @avalouiise) (@realavalouiise) March 14, 2020

Челлендж вслед за американкой повторили еще несколько пользователей соцсетей. Например им заинтересовались в России. К лизанию унитаза присоединилась блогерша Двач.

В США поступок девушки вызвал критику, свой хайп она таки поймала. В Америке считают неуместным шутить над пандемией этой болезни.

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Сама Ава Луиза в своих социальных сетях объяснила поступок тем, что коронавирус получает слишком много внимания, а она просто решила "потроллить Америку".