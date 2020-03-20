Залишаюсь вдома з чистими руками: які челенджі про коронавірус ширяться в мережі

У соцмережах запускають челенджі, мета яких підняти настрій людям на карантині чи популяризувати запобіжні заходи від коронавірусу. Ми зібрали найцікавіші з них. Читайте про це у статті на сайті 24 каналу.

Один з перших, хто запустив новий челендж, був гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я. Тедрос Гебрейєсус записав відео у якому показав як правильно мити руки й адресував його світові.

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Що таке челендж? Від англійського слова сhallenge — виклик. Це жанр інтернет-роликів, в яких блогер виконує завдання на відеокамеру і розміщує його в мережі, а потім пропонує повторити це завдання своїм знайомим або необмеженому колу користувачів.

There are several measures you can take to protect yourself from #COVID19. One of the most important ones is regular & safe hand hygiene. Here are the steps recommended by @WHO

Show the where and how you wash your hands. Join the WHO #SafeHands challenge! pic.twitter.com/5ElZyiyZun — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 13, 2020

Гебрейєсус назвав свій челендж так – #safehandschallenge. До нього долучилось вже чимало відомих людей, зокрема Мері Робінсон, очільниця всесвітньої організації The Elders, яку у 2007 році заснував Нельсон Мандела.

“There are several measures you can use to protect yourself & your loved ones from #COVID19, one of these is washing your hands. I am promoting the @WHO #SafeHands Challenge.” – Mary Robinson.@DrTedros #coronavirus #safehandschallenge pic.twitter.com/N3lvEz1psi — The Elders (@TheElders) March 19, 2020

В естафеті взяла участь легендарна супермодель Наомі Кемпбелл.



Танцюй проти коронавірусу

В Ірані, де хворобою заразилось більше 18 тисяч осіб, лікарі запустили такий челендж: вони у масках й захисних костюмах виконують танок для своїх пацієнтів аби підтримати їх й самим не з’їхати з глузду через навантаження. У танці переважно використовують елементи національної культури.

چالش رقص پرستاران و پزشکان بهترین اتفاق این روزهای سیاه است، بیش باد. pic.twitter.com/4p7mXnlx1C — رضا حقيقت‌نژاد (@rezahn56) March 3, 2020

As the #CoronaVirus outbreak has spreads, Iran's health care workers are under enormous pressure.



They deserve our admiration for their hard work.



They can also create joy out of a dismal situation. A video showing an Iranian nurse dancing with a lively human spirit. pic.twitter.com/f5dOkRDyvh — Masih Alinejad ️ (@AlinejadMasih) February 29, 2020

يحدث في مستشفى للمصابين بفيروس كورونا في اقليم كردستان إيران .#COVID19 pic.twitter.com/qK3RjYsZ7z — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) March 3, 2020

Залишаюсь вдома й набиваю туалетний папір

Найвідоміший челендж пов'язаний з коронавірусом називається "Залишаюсь вдома" – #stayathomechallenge.

З таким гаслом звертаються до своїх шанувальників футбольні зірки, які через епідемію також змушені сидіти вдома.

Одним з перших це розпочав захисник мадридського "Реалу" Серхіо Рамос. Правда в нього іспанська назва челенджу – #QuédateEnCasa.

Форвард "Барселони" Ліонель Мессі також долучився до челленджу з туалетним папером і передав пас Серхіо Агуеро і Луїсу Суаресу.

Зіркові спортсмени закликають людей дотримуватися карантину під час пандемії коронавірусу. Відео-ролики доволі кумедно виглядають, адже спортсмени вирішили пожартувати над тим, яку важливість нині люди надають туалетному паперу.

Челендж вже дійшов й до України. Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс долучився до нього й передав чергу головному тренеру команди Олексію Михайличенку.

Проте не всі в Україні позитивно сприйняли таку ідею. Відомий футбольний агент Дмитро Селюк закликав футболістів приєднатися до нового флешмобу, спрямованого на боротьбу проти коронавірусу.

Я проти таких флешмобів. Вважаю, футболісти із зарплатою понад один мільйон повинні купити хоча б один апарат для вентиляції легенів, яких скрізь бракує, і подарувати лікарням, де їх потребують. Це врятує життя. А туалетним папером нехай підітруть собі зад,

– написав Селюк в Твіттері.

Більш корисний, на наш погляд, челендж запустили в Українській асоціації футболу. Його назвали – #усiвдома", а мета – показати як тренуються футболісти під час карантину вдома. Першим героєм став воротар збірної України Андрій Лунін.

Тенісисти теж вирішили підтримати челендж "Залишайся вдома". От тільки рулон туалетного паперу вони набивали на ракетці. Серед них Еліна Світоліна та Марта Костюк.

24 канал теж закликає залишатися вдома

Танцюй як у мультфільмі

У В’єтнамі вдається стримати розповсюдження інфекції, там на 20 березня було 85 інфікованих осіб. Щоб запобігти розповсюдженню у країні зняли мультиплікаційний кліп, в якому показали, як правильно мити руки, нагадали, що не варто чіпати обличчя і уникати людних місць.

Музика настільки сподобалась, що під неї запустили танцювальний челендж в соцмережах — Instagram та TikTok. Хореографію до танцю придумав популярний в’єтнамський актор і танцюрист Куанг Джанг, який закликав розповсюдити відео і нагадати іншим, як вберегтися від хвороби.

We love this handwashing dance from Vietnamese dancer, Quang Đăng.



Washing your hands with soap and water is one of the first steps to protect yourself from #coronavirus. pic.twitter.com/lmXLbR3hZa — UNICEF (@UNICEF) March 3, 2020

Найтупіший челендж

У цій номінацій може отримати перемогу дівчина, яка хотіла розпочати такий челендж: лизати унітаз.

Йдеться про американську блогерша Аву Луїзу.

Please RT this so people can know how to properly be sanitary on the airplane ? pic.twitter.com/x7GX9b4Lxc — Ava Louise (ig @avalouiise) (@realavalouiise) March 14, 2020

Челлендж слідом за американкою повторили ще кілька користувачів соцмереж. Наприклад ним зацікавились в Росії. До лизання унітазу приєдналась блогерша Двач.

У США вчинок дівчини викликав критику, свій хайп вона таки зловила. В Америці вважають недоречним жартувати над пандемією цієї хвороби.

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Сама Ава Луїза в своїх соціальних мережах пояснила вчинок тим, що коронавірус отримує занадто багато уваги, а вона просто вирішила "потролити Америку".