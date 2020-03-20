Залишаюсь вдома з чистими руками: які челенджі про коронавірус ширяться в мережі
У соцмережах запускають челенджі, мета яких підняти настрій людям на карантині чи популяризувати запобіжні заходи від коронавірусу. Ми зібрали найцікавіші з них. Читайте про це у статті на сайті 24 каналу.
Один з перших, хто запустив новий челендж, був гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я. Тедрос Гебрейєсус записав відео у якому показав як правильно мити руки й адресував його світові.
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Що таке челендж? Від англійського слова сhallenge — виклик. Це жанр інтернет-роликів, в яких блогер виконує завдання на відеокамеру і розміщує його в мережі, а потім пропонує повторити це завдання своїм знайомим або необмеженому колу користувачів.
Гебрейєсус назвав свій челендж так – #safehandschallenge. До нього долучилось вже чимало відомих людей, зокрема Мері Робінсон, очільниця всесвітньої організації The Elders, яку у 2007 році заснував Нельсон Мандела.
В естафеті взяла участь легендарна супермодель Наомі Кемпбелл.
Танцюй проти коронавірусу
В Ірані, де хворобою заразилось більше 18 тисяч осіб, лікарі запустили такий челендж: вони у масках й захисних костюмах виконують танок для своїх пацієнтів аби підтримати їх й самим не з’їхати з глузду через навантаження. У танці переважно використовують елементи національної культури.
Залишаюсь вдома й набиваю туалетний папір
Найвідоміший челендж пов'язаний з коронавірусом називається "Залишаюсь вдома" – #stayathomechallenge.
З таким гаслом звертаються до своїх шанувальників футбольні зірки, які через епідемію також змушені сидіти вдома.
Одним з перших це розпочав захисник мадридського "Реалу" Серхіо Рамос. Правда в нього іспанська назва челенджу – #QuédateEnCasa.
Форвард "Барселони" Ліонель Мессі також долучився до челленджу з туалетним папером і передав пас Серхіо Агуеро і Луїсу Суаресу.
Зіркові спортсмени закликають людей дотримуватися карантину під час пандемії коронавірусу. Відео-ролики доволі кумедно виглядають, адже спортсмени вирішили пожартувати над тим, яку важливість нині люди надають туалетному паперу.
Челендж вже дійшов й до України. Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс долучився до нього й передав чергу головному тренеру команди Олексію Михайличенку.
Проте не всі в Україні позитивно сприйняли таку ідею. Відомий футбольний агент Дмитро Селюк закликав футболістів приєднатися до нового флешмобу, спрямованого на боротьбу проти коронавірусу.
Я проти таких флешмобів. Вважаю, футболісти із зарплатою понад один мільйон повинні купити хоча б один апарат для вентиляції легенів, яких скрізь бракує, і подарувати лікарням, де їх потребують. Це врятує життя. А туалетним папером нехай підітруть собі зад,
– написав Селюк в Твіттері.
Більш корисний, на наш погляд, челендж запустили в Українській асоціації футболу. Його назвали – #усiвдома", а мета – показати як тренуються футболісти під час карантину вдома. Першим героєм став воротар збірної України Андрій Лунін.
Тенісисти теж вирішили підтримати челендж "Залишайся вдома". От тільки рулон туалетного паперу вони набивали на ракетці. Серед них Еліна Світоліна та Марта Костюк.
24 канал теж закликає залишатися вдома
Танцюй як у мультфільмі
У В’єтнамі вдається стримати розповсюдження інфекції, там на 20 березня було 85 інфікованих осіб. Щоб запобігти розповсюдженню у країні зняли мультиплікаційний кліп, в якому показали, як правильно мити руки, нагадали, що не варто чіпати обличчя і уникати людних місць.
Музика настільки сподобалась, що під неї запустили танцювальний челендж в соцмережах — Instagram та TikTok. Хореографію до танцю придумав популярний в’єтнамський актор і танцюрист Куанг Джанг, який закликав розповсюдити відео і нагадати іншим, як вберегтися від хвороби.
Найтупіший челендж
У цій номінацій може отримати перемогу дівчина, яка хотіла розпочати такий челендж: лизати унітаз.
Йдеться про американську блогерша Аву Луїзу.
Челлендж слідом за американкою повторили ще кілька користувачів соцмереж. Наприклад ним зацікавились в Росії. До лизання унітазу приєдналась блогерша Двач.
У США вчинок дівчини викликав критику, свій хайп вона таки зловила. В Америці вважають недоречним жартувати над пандемією цієї хвороби.
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Сама Ава Луїза в своїх соціальних мережах пояснила вчинок тим, що коронавірус отримує занадто багато уваги, а вона просто вирішила "потролити Америку".