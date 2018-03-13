Видео презентации третьего поколения Toyota Auris с подиума Женевского автосалона

Новое поколение компактного хэтчбека появилось в гибридном исполнении, причем японский производитель предлагает сразу два варианта комбинированных силовых установок.

Toyota Auris третьего поколения дебютировала в Женеве, однако подробностей пока немного, а как хэтчбек выглядит внутри – вообще неизвестно.

Новая модель построена на модульной платформе TNGA. Автомобиль получился несколько ниже предшественника (на 25 мм), поэтому и сиденья расположены чуть ниже. Зато колесная база и длина хэтчбека выросли на 40 мм – до 2640 и 4370 мм соответственно. Чтобы придать профилю автомобиля более динамичный вид, кузов был смещен назад относительно шасси: передний свес стал на 20 мм короче, а задний на столько же длиннее. Увеличилась и ширина автомобиля – на 30 мм.

Auris третьего поколения презентовали как гибрид. К тому же, поскольку новая стратегия компании предусматривает переход к экологическому транспорту, покупателям предложат сразу две гибридные версии. Первая максимально экономическая и энергоэффективная, в то время как вторая – динамичная и упорная, "fun to drive".

Экономический Auris оснащается силовой установкой от Prius: бензиновым 1.8 и электромотором, которые вместе способны выдавать 122 л.с. Драйверская же модификация имеет под капотом двухлитровый атмосферник семейства Dynamic Force и в сочетании с электромотором производит 180 лошадиных сил.

Единственный традиционный двигатель для Auris представлен турбированным бензиновым агрегатом 1.2, который знаком с прошлого поколения модели. У предшественника его мощность составляла 116 л.с. Европейские продажи нового Toyota Auris стартуют во второй половине этого года; цены пока не объявлены.

На видео ниже представлена ​​презентация новой модели Auris. Приятный бонус – на 14 минуте видео компания представит еще одну долгожданную новинку Toyota Supra, правда только в гоночном исполнении GR.