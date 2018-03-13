Відео з презентації третього покоління Toyota Auris з подіуму Женевського автосалону

Нова генерація компактного хетчбека постала у гібридному виконанні, причому японський виробник пропонує одразу два варіанти комбінованих силових установок.

Toyota Auris третього покоління дебютувала у Женеві, проте подробиць поки небагато, а як хетчбек виглядає зсередини – взагалі невідомо.

Нова модель побудована на модульній платформі TNGA. Автомобіль вийшов дещо нижчим за попередника (на 25 мм), тому й сидіння розташовані трохи нижче. Зате колісна база і довжина хетчбека виросли на 40 мм – до 2640 і 4370 мм, відповідно. Аби надати профілю автомобіля більш динамічного вигляду, кузов було зміщено назад відносно шасі: передній звис став на 20 мм коротшим, а задній на стільки ж довшим. Збільшилась і ширина автомобіля – на 30 мм.

Auris третього покоління презентували як гібрид. До того ж, оскільки нова стратегія компанії передбачає перехід до екологічного транспорту, покупцям запропонують одразу дві гібридні версії. Перша є максимально економічною та енергоефективною, у той час як друга – динамічною та завзятою, "fun to drive".

Економічний Auris оснащується силовою установкою від Prius: бензиновим 1.8 та електромотором, що разом спроможні видавати 122 к.с. Драйверська ж модифікація має під капотом дволітровий атмосферник сімейства Dynamic Force і в поєднанні з електромотором продукує 180 кінських сил.

Единий традиційний двигун для Auris представлений турбованим бензиновим агрегатом 1.2, знайомим з минулого покоління моделі. На попереднику його потужність складала 116 к.с. Європейські продажі нового Toyota Auris стартують у другій половині цього року; ціни поки не оголошені.

На відео нижче представлена презентація нової моделі Auris. Приємний бонус – на 14 хвилині відео компанія презентує ще одну довгоочікувану новинку Toyota Supra, щоправда лише у гоночному виконанні GR.