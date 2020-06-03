С 1 июня в Украине заработала система видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Уже есть водители, которые получили штрафы и их оплатили. А есть и такие, которые совершили рекордное количество нарушений.

Только за первый день работы фотофиксации, 1 июня, система обнаружила 68 999 фактов превышения скорости (это только под камерами в Киеве и Киевской области). На второй день работы нарушителей оказалось значительно меньше – 46 827 нарушений. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко во время брифинга, сообщает 24 канал.

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Водители-рекордсмены

За эти два дня система зафиксировала и ряд "рекордов":

76 фактов превышения скорости, когда автомобили ехали со скоростью более 170 километров в час . Рекордсмен – 210 километров в час .

превышения скорости, когда автомобили ехали со скоростью . Рекордсмен – . Один водитель 14 раз превысил скорость за два дня. Ше один – 13 раз. Три человека 11 раз попали на камеры из-за превышения скорости

"Мы планируем внести в Верховную Раду законопроект, по которому граждане, которые постоянно превышают скорость, не только платят штрафы. Если у него накапливается 10-15 штрафов за месяц, то у такой особы отбирается водительское удостоверение, и он повторно сдает экзамены", - заявил Антон Геращенко.



Нарушители ПДД за первый день / МВД

Сколько водителей получило штрафы и оплатили их

Министерство внутренних дел уже разослало первые 2400 админпостановлений через Укрпочту. Поэтому их вскоре получат владельцы автомобилей.

Есть несколько возможностей платить штрафы за превышение скорости в автоматическом режиме.

В письме, которое присылает МВД с административным протоколом, есть QR-код, на котором через смартфон можно увидеть момент превышения скорости. Со смартфона можно сразу заплатить штраф, если телефон подсоединен к банковской системе оплаты.

Можно зарегистрироваться в электронном кабинете водителя. Туда тоже будут приходить сообщения о штрафах.

"128 лиц, которые зарегистрированы в электронном кабинете водителя, оплатили свои штрафы", – заявил Геращенко.



Карта с расположением камер автофиксации нарушений ПДД в Киеве / инфографика 24 канала

