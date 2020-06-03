Відеофіксація порушень ПДР: скільки водіїв отримали "листи щастя" та хто рекордсмени
З 1 червня в Україні запрацювала система відеофіксації порушення правил дорожнього руху. Вже є водії, які отримали штрафи і їх сплатили. А є й такі, які здійснили рекордну кількість порушень.
Лише за перший день роботи фотофіксації, 1 червня, система виявила 68 999 фактів перевищення швидкості (це лише під камерами в Києві та Київській області). На другий день роботи порушників виявилося значно менше – 46 827 порушень. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час брифінгу, повідомляє 24 канал.
Більше про це Відеофіксація порушень ПДР в Україні: кого штрафуватимуть
Водії-рекордсмени
За ці два дні система зафіксувала і ряд "рекордів":
- 76 фактів перевищення швидкості, коли автомобілі їхали зі швидкістю понад 170 кілометрів за годину. Рекордсмен – 210 кілометрів на годину.
- Один водій 14 разів перевищив швидкість за два дні. Ше один – 13 разів. Троє осіб 11 разів потрапили на камери через перевищення швидкості
"Ми плануємо внести до Верховної Ради законопроєкт, за яким громадяни, які постійно перевищують швидкість, не лише сплачують штрафи. Якщо в неї накопичується 10-15 штрафів за місяць, то в такої особа відбирається посвідчення водія, і вона повторно складає екзамени", – заявив Антон Геращенко.
Порушники ПДР за перший день / МВС
Скільки водіїв отримало штрафи та оплатили їх
Міністерство внутрішніх справ вже розіслало перші 2400 адмінпостанов через Укрпошту. Тож їх невдовзі отримають власники автомобілів.
Є декілька можливостей сплачувати штрафи за перевищення швидкості в автоматичному режимі.
- В листі, яке надсилає МВС з адміністративним протоколом, є QR-код, на якому через смартфон можна побачити момент перевищення швидкості. Зі смартфона можна одразу заплатити штраф, якщо телефон приєднаний до банківської системи оплати.
- Можна зареєструватися в електронному кабінеті водія. Туди теж будуть приходити повідомлення про штрафи.
"128 осіб, які зареєстровані в електронному кабінеті водія, сплатили свої штрафи", – заявив Геращенко.
Мапа з розташуванням камер автофіксації порушень ПДР у Києві / Інфографіка 24 каналу