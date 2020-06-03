З 1 червня в Україні запрацювала система відеофіксації порушення правил дорожнього руху. Вже є водії, які отримали штрафи і їх сплатили. А є й такі, які здійснили рекордну кількість порушень.

Лише за перший день роботи фотофіксації, 1 червня, система виявила 68 999 фактів перевищення швидкості (це лише під камерами в Києві та Київській області). На другий день роботи порушників виявилося значно менше – 46 827 порушень. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Водії-рекордсмени

За ці два дні система зафіксувала і ряд "рекордів":

76 фактів перевищення швидкості, коли автомобілі їхали зі швидкістю понад 170 кілометрів за годину . Рекордсмен – 210 кілометрів на годину .

перевищення швидкості, коли автомобілі їхали зі швидкістю . Рекордсмен – . Один водій 14 разів перевищив швидкість за два дні. Ше один – 13 разів. Троє осіб 11 разів потрапили на камери через перевищення швидкості

"Ми плануємо внести до Верховної Ради законопроєкт, за яким громадяни, які постійно перевищують швидкість, не лише сплачують штрафи. Якщо в неї накопичується 10-15 штрафів за місяць, то в такої особа відбирається посвідчення водія, і вона повторно складає екзамени", – заявив Антон Геращенко.



Порушники ПДР за перший день / МВС

Скільки водіїв отримало штрафи та оплатили їх

Міністерство внутрішніх справ вже розіслало перші 2400 адмінпостанов через Укрпошту. Тож їх невдовзі отримають власники автомобілів.

Є декілька можливостей сплачувати штрафи за перевищення швидкості в автоматичному режимі.

В листі, яке надсилає МВС з адміністративним протоколом, є QR-код, на якому через смартфон можна побачити момент перевищення швидкості. Зі смартфона можна одразу заплатити штраф, якщо телефон приєднаний до банківської системи оплати.

Можна зареєструватися в електронному кабінеті водія. Туди теж будуть приходити повідомлення про штрафи.

"128 осіб, які зареєстровані в електронному кабінеті водія, сплатили свої штрафи", – заявив Геращенко.



Мапа з розташуванням камер автофіксації порушень ПДР у Києві / Інфографіка 24 каналу

