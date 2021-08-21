Огонь уже локализовали. В пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области рассказали подробности происшествия.

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Пожар на вокзале в Харькове: подробности происшествия

На линию 101 в Харькове примерно в 20 часов 20 августа поступило сообщение о пожаре на вокзале в Харькове. Спасатели выехали по вызову (6 бригад).

Горело одноэтажное здание вокзала "Левада" в переулке Молчановском, 6а.

Огонь охватил до 250 квадратных метров – горели деревянные конструкции крыши.

Пожар оперативно локализовали, жертв и пострадавших нет.

На фото видно, что на доме, где произошел пожар, есть табличка "Начальник станции". В видео же, опубликованном ГСЧС, огонь можно увидеть на здании с вывеской "Билетные кассы".

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Угрожал ли огонь пассажирам

В администрации вокзала сообщили Суспильному , что угрозы для пассажиров не было, потому что помещение пассажирского вокзала расположено в сотне метров.

Также не угрожал огонь и работникам – участкового, связистов и кассиров, которые там работают, на момент возгорания уже не было на работе.

С другой стороны, в сети появилось видео с поезда, пассажиры которого могли наблюдать большой огонь просто из окна. Это можно увидеть, например, в телеграм-канале "ТруХа".