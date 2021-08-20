Пожар вспыхнул 18 августа. Дети, которых спасли из огня, сейчас находятся в реанимации. Состояние двух девочек стабильное, одной – тяжелое.

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Соседка почувствовала запах дыма

Спасительница детей, Людмила Симаненко, рассказала, что хлопотала по хозяйству, вдруг почувствовала запах дыма. Через несколько минут она заметила, что пылает соседский дом. Она знала, что в доме трое маленьких детей, а потому без раздумий бросилась на помощь.

Даже не понимаю, как смогла выбить дверь в комнату, там даже ручки не было. Дергала, ногтями дверь рвала, так они и открылись. Плотный дым повалил, аж в глазах потемнело. Зашла, вижу, на полу у двери лицом вниз лежит наименьший детеныш. Я к ней – схватила и вынесла наружу. Потом разыскала вторую, тоже вынесла ее, а дальше – ничего не видно из-за дыма. Выбежала на улицу, набрала в легкие воздуха и зашла в квартиру в третий раз, нашла последнюю, вынесла и ее,

– рассказала Симаненко.

На место инцидента приехали пожарные и медики. Огонь ликвидировали, а троих детей госпитализировали.

Теперь Людмилу Симаненко будут выдвигать на премию "Герой-спаситель года" за спасение трех жизней.

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