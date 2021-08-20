Пожежа спалахнула 18 серпня. Діти, яких врятували з вогню, зараз перебувають в реанімації. Стан двох дівчаток стабільний, однієї – важкий.

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Сусідка відчула запах диму

Рятівниця дітей, Людмила Сіманенко, розповіла, що поралася по господарству, аж раптом відчула запах диму. Через декілька хвилин вона помітила, що палає сусідський будинок. Вона знала, що в домі троє маленьких дітей, а тому без роздумів кинулася на допомогу.

Навіть не розумію, як змогла вибити двері в кімнату, там навіть ручки не було. Смикала, нігтями двері рвала, так вони й відчинились. Щільний дим повалив, аж в очах потемніло. Зайшла, бачу, на підлозі біля дверей обличчям донизу лежить найменше дитинча. Я до неї – вхопила й винесла назовні. Потім розшукала другу, також винесла її, а далі – нічого не видно через дим. Вибігла надвір, набрала у легені повітря і зайшла в помешкання втретє, знайшла останню, винесла і її,

– розповіла Сіманенко.

На місце інциденту приїхали пожежники та медики. Вогонь приборкали, а трьох дітей госпіталізували.

Тепер Людмилу Сіманенко висуватимуть на премію "Герой-рятівник року" за порятунок трьох життів.

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