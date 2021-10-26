Мастер-сержант Халиков Георгий Журович погиб в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Еще один военный получил ранение.
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Халиков выполнял боевую задачу
В Полтавском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки отметили, что украинский воин погиб, выполняя боевое задание, и подчеркнули, что он был верен военной присяге.
Там также отметили, что погибший и его собрат попали под артиллерийский обстрел позиций ВСУ, который цинично устроили российские наемники, несмотря на договоренности о перемирии.
Халикова смертельно ранили пророссийские боевики / Коллаж 24 канала
"Выражаем самые искренние соболезнования родным, близким и жителям родного Шишацкого общества павшего защитника", – говорится в сообщении центра комплектования и соцподдержки.
Отметим, что еще один защитник Украины 26 октября был доставлен в больницу. В результате обстрела пророссийских боевиков он получил осколочное ранение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Оккупанты распространяют фейки о ВСУ
Российские наемники пытаются дискредитировать Украину. Они распространяют ложную информацию о том, что ВСУ взяли под контроль село Старомарьевка, которое длительное время находится в "серой зоне". Такие вбросы оккупанты делают для того, чтобы обвинить украинских защитников в нарушении линии разграничения. Они даже пригрозили, что будут обращаться в ОБСЕ.