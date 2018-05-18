Известный социальный психолог объяснил, что Украине нужно для успеха
Украину нельзя назвать слабой страной, несмотря на то что она не является ни динамичной, ни мощной страной.
Такое мнение высказал социальный психолог Олег Покальчук, отвечая на вопрос, есть ли в Украины шанс стать сильной страной, в интервью "Укринформ".
"Мы не динамическая, не агрессивна, и не мощная страна, но и не слабая. Здесь такое дело: скажем, слон является сильным существом, но он не может конкурировать со львом или с гепардом в скорости бега, это просто другая категория. Я не говорю, что Украина – это такой слон, которого невозможно спихнуть с места или свалить, но мы точно не слабые!" – сказал он.
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Также в Покальчука спросили, с каким зверем можно сравнить Украину, на что тот ответил: "Наверное, с гигантской черепахой с Галапагосских островов, так как с панцирем у нас все нормально, и как только начинается какая-то беда, мы в него прячемся и переживаем абсолютно все невзгоды".
По мнению социального психолога, "движемся мы медленно, но как только слоновая черепаха попадает в океан, она плавает очень быстро и оказывается очень прытким и эффективным морским хищником".
Покальчук убежден, что украинцам надо просто добраться до воды!
Украинский господствующий класс очень хочет, чтобы наша "черепаха" быстро двигалась в сторону минимизации их доходов и наших усилий, поэтому подталкивать нас будут все время – и снаружи, и мы будем тоже,
– подытожил эксперт.