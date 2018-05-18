Відомий соціальний психолог пояснив, що Україні треба для успіху

Україну не можна назвати слабкою країною, попри те що вона не є ані динамічною, ані потужно країною.

Таку думку висловив соціальний психолог Олег Покальчук, відповідаючи на запитання, чи є в України шанс стати сильною країною, в інтерв’ю "Укрінформу".

"Ми не динамічна, не агресивна, не потужна країна, але й не слабка. Тут таке діло: скажімо, слон є сильною істотою, але він не може конкурувати з левом чи з гепардом у швидкості бігу, це просто інша категорія. Я не кажу, що Україна – це такий слон, якого неможливо зіпхнути з місця або звалити, але ми точно не слабкі!"– сказав він.

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Також у Покальчука запитали, з яким звіром можна порівняти Україну,на що той відповів: "Напевно, з гігантською черепахою з Галапагоських островів, тому що з панцирем у нас все нормально, і як тільки починається якась біда, ми в нього ховаємося і переживаємо абсолютно всі негоди".

На думку соціального психолога, "рухаємося ми повільно, але як тільки галапагоська черепаха потрапляє в океан, вона плаває дуже стрімко і виявляється дуже прудким і ефективним морським хижаком".

Покальчук переконаний, що українцям треба просто добратися до води!

Український панівний клас не дуже хоче, щоб наша "черепаха" швидко рухалася у бік мінімізації їхніх прибутків і наших зусиль, тому підштовхувати нас будуть весь час – і ззовні, і ми будемо теж,

– підсумував експерт.