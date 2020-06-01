Председатель САП Назар Холодницкий прокомментировал конфликт с главой Офиса генпрокурора Ириной Венедиктовой. Он заявил, что "видосик" генпрокурорки стал для него "нежданчиком", но вести дискуссию в такой плоскости он не собирается.

О том, как "нормальные рабочие отношения" переросли в своеобразный конфликт Назар Холодницкий рассказал в интервью "Украинской правде".

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Он отметил, что в последний раз был в Офисе генпрокурора 19 мая. Тогда обсуждались вопросы уголовных производств. Ирина Венедиктова будто бы не имела к нему никаких непубличных претензий, а впоследствии опубликовала видео, в котором раскритиковала работу САП.

Но мы не будем записывать "видосик" на "видосик". Есть коммуникация, законные пределы. Сейчас мне приходят запросы: "безотлагательно предоставь материалы дел уголовных, потому что мы хотим их почитать". Так не будет,

– заявил главный антикоррупционный прокурор.

По его словам, последний раз такой запрос приходил по делу экс-заступника АП времен Порошенко Олега Гладковского. По его словам, создается впечатление, что в этих делах хотят "что-то поймать".

Относительно того, почему САП не хочет передавать дела в ОГПУ, он объяснил, что антикоррупционные прокуроры боятся, что те там "пойдут гулять по всей Генпрокуратуре".

"Дело пойдет по рукам различных советников, помощников, в том числе на общественных началах. Советники почитают, потом какие-то помощники будут это дело читать, а дальше ищи ветра в поле", – убежден Холодницкий.

Он отметил, что когда генпрокурорка захочет ознакомиться с делом, ей предоставят доступ в соответствии с законом. Впрочем, судя по тем запросам, которые приходят сейчас, их готовила не генпрокурорка.

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О каких "видосиках" Венедиктовой говорит Холодницкий

В одном из интервью 25 мая председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры охарактеризовал свои отношения с Ириной Венедиктов как "нормальные рабочие".

Впрочем, уже через 2 дня руководительница Офиса генпрокурора опубликовала видео, в котором буквально "прошлась" по работе САП. Это и побудило Назара Холодницкого "передумать".

Ирина Венедиктова в видео обвинила руководство и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры в том, что они плохо выполняют свои служебные обязанности.

Мол, в некоторых резонансных делах чиновникам могли сообщить о подозрении еще 4 года назад, а следствие не завершено до сих пор. Соответственно и нет приговора в суде.

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