Голова САП Назар Холодницький прокоментував конфлікт з очільницею Офісу генпрокурора Іриновою Венедіктовою. Він заявив, що "відосик" генпрокурорки став для нього "нежданчиком", але вести дискусію в такій площині він не збирається.

Про те, як "нормальній робочі відносини" переросли у своєрідний конфлікт Назар Холодницький розповів в інтерв'ю "Українській правді".

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Він зазначив, що востаннє був в Офісі генпрокурора 19 травня. Тоді обговорювалися питання кримінальних проваджень. Ірина Венедіктова буцімто не мала до нього жодних непублічних претензій, а згодом опублікувала відео, в якому розкритикувала роботу САП.

Та ми не будемо записувати "відосик" на "відосик". Є комунікація, є законні межі. Зараз мені приходять запити: "невідкладно надай матеріали справ кримінальних, бо ми хочемо їх почитати". Так не буде,

– заявив головний антикорупційний прокурор.

За його словами, востаннє такий запит приходив щодо справи ексзаступника АП часів Порошенка Олега Гладковського. За його словами, виникає враження, що у цих справах хочуть "щось зловити".

Щодо того, чому САП не хоче передавати справи в ОГПУ, він пояснив, що антикорупційні прокурори бояться, що ті там "підуть гуляти по всій Генпрокуратурі".

"Справа піде по руках різних радників, помічників, зокрема й на громадських засадах. Радники почитають, потім якісь помічники будуть цю справу читати, а далі шукай вітру в полі", – переконаний Холодницький.

Він наголосив, що коли генпрокурорка захоче ознайомитися зі справою, їй нададуть доступ відповідно до закону. Втім, судячи з тих запитів, які приходять нині, їх готувала не генпрокурорка.

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Про які "відосики" Венедіктової говорить Холодницький

В одному з інтерв'ю 25 травня голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури охарактеризував свої відносини з Іриною Венедіктовою як "нормальні робочі".

Втім вже через 2 дні очільниця Офісу генпрокурора опублікувала відео, в якому буквально "пройшлася" по роботі САП. Це й спонукало Назара Холодницького "передумати".

Ірина Венедіктова у відео звинуватила керівництво та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у тому, що вони погано виконують свої службові обов'язки.

Мовляв, у деяких резонансних справах чиновникам могли повідомити про підозру ще 4 роки тому, а слідство не завершене й досі. Відповідно й немає вироків у суді.

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