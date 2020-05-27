Венедіктовій немає про що звітувати в Раді: Рябошапка прокоментував конфлікт генпрокурорки з САП

Генпрокурорка Ірина Венедіктова почала публічно звинувачити прокурорів САП за відсутність результату через те, що їй необхідно показати результат на посаді.

Зокрема, приблизно через тиждень в неї має бути публічний звіт у парламенті. Таку думку в ефірі 24 каналу у програмі "Гуд найт Юкрейн" висловив ексгенпрокурор України Руслан Рябошапка.

До теми Протистояння генпрокурорки та САП: чого насправді добивається Венедіктова

Про причини

За його словами, власне через те, що Венедіктовій немає про що звітувати, вона намагається повторити стару комбінацію.

"Коли вона була на посаді керівника ДБР, то звинувачували прокурорів Офісу генпрокурора в тому, що вони нібито блокували її роботу і не давали можливості показати їй результат в ДБР. Наразі вона вже звинувачує прокурорів САП у тому, що вони не дають їй показати результат. От власне і всі мотиви", – зазначив Рябошапка.

Що відомо про конфлікт прокурорівГенпрокурорка Ірина Венедіктова звинуватила Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у бездіяльності. Про це вона заявила у відеозаписі публічно. В САП з реакцією не стали чекати і звинуватили Венедіктову у заанґажованості.

До чого це призведе

Ексгенпрокурор підкреслив, що приблизно рік в Україні не чули конфліктів, публічних скандалів між органами кримінальної юстиції.

"Ні ДБР, ні НАБУ, ні САП, ні Офіс генпрокурора не воювали між собою. І така історія нарешті знову трапилася", – сказав Рябошапка.

За його словами, це призведе до таких наслідків:

підривається авторитет державних органів,

внаслідок таких конфліктів САП однозначно не буде краще працювати,

"Внаслідок скандалів моральний стан прокурорів стає очевидно гіршим і відповідно ставлення до роботи теж стає трохи гіршим. Це передовсім дестабілізує роботу САП", – переконаний Рябошапка.



Холодницький та Венедіктова / Колаж 24 каналу

Що встигла показати Венедіктова на новій посаді

"Важко сказати. Поки що я не маю таких історій, якими можна було б похвалитися Венедіктовій на цій посаді. Це власне і є одним з ключових мотивів, чому зараз Назар Холодницький став об'єктом нападок з боку Венедіктової", – підкреслив ексгенпрокурор.

Він звернув увагу на те, що це досить дивний і явно не процесуальний формат – коли керівник державної інституції спілкується зі свої заступником через блоги, відеозвинувачення, при цьому втягуючи у конфлікт не лише Холодницького, а і весь колектив САП – а це більш ніж 40 прокурорів.

"Підштовхували генпрокурора до цього рішення, на посаді керівника ДБР вони підготували проєкт підозри п'ятому президенту Порошенку. Вона могла б його давно підписати і таким чином нібито показати результат своєї роботи, – зазначив Рябошапка.

Він додав, що справу Катерини Гандзюк, фактично, злили. Водночас, за його словами, багато проблем і з іншими кримінальними розслідуваннями: справи щодо Сергія Стерненка, щодо Тетяни Чорновол, щодо Володимира В'ятровича.

Що відомо про відставку РябошапкиВерховна Рада 5 березня на позачерговому засіданні відправила у відставку генпрокурора Руслана Рябошапку. Перед цим генпрокурор взяв останнє слово і наголосив, що став "незручним" та залишився незалежним перед владою.



Згодом Рябошапка покинув залу Верховної Ради, так і не дочекавшись голосування. Відео дивіться тут Руслан Рябошапка після емоційного виступу залишив залу Верховної Ради.



Рябошапка вважає, що Верховна Рада зацікавлена у його відставці, оскільки органи прокуратури після проведення реформи очистилися від тих співробітників, з якими парламентарі звикли мати справу.

Він нагадав, що коли йшов з прокуратури на початку березня, тоді практично було завершено розслідування щодо Сергія Пашинського.

"Крім того ми розпочали розслідування щодо першого депутата-кнопкодава. Фактично, достатньо було часу для того, щоб це розслідування завершити і передати справу до суду. Але ми щось не бачимо ніяких результатів щодо таких проваджень", – підсумував ексгенпрокурор.