Венедиктовой не о чем отчитываться Раде: Рябошапка прокомментировал конфликт генпрокурора с САП

Генпрокурор Ирина Венедиктова начала публично обвинять прокуроров САП в отсутствии результата из-за того, что ей необходимо показать результат в должности.

В частности, примерно через неделю у нее должен быть публичный отчет в парламенте. Такое мнение в эфире 24 каналу в программе "Гуд найт Юкрейн" выразил экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

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О причинах

По его словам, именно из-за того, что Венедиктовой не о чем отчитываться, она пытается повторить старую комбинацию.

"Когда она была на должности руководителя ГБР, то обвиняла прокуроров Офиса генпрокурора в том, что они якобы блокировали ее работу и не давали возможности показать ей результат в ГБР. Сейчас она уже обвиняет прокуроров САП в том, что они не дают ей показать результат. Вот собственно и все мотивы", – отметил Рябошапка.

Что известно о конфликте прокуроровГенпрокурор Ирина Венедиктова обвинила Специализированную антикоррупционную прокуратуру в бездействии. Об этом она заявила в видеозаписи публично. В САП с реакцией не стали ждать и обвинили Венедиктову в заангажированности.

К чему это приведет

Экс-генпрокурор подчеркнул, что примерно год в Украине не слышали конфликтов, публичных скандалов между органами уголовной юстиции.

"Ни ГБР, ни НАБУ, ни САП, ни Офис генпрокурора не воевали между собой. И такая история наконец снова случилась", – сказал Рябошапка.

По его словам, это приведет к таким последствиям:

подрывается авторитет государственных органов,

в результате таких конфликтов САП однозначно не будет лучше работать,

"В результате скандалов моральное состояние прокуроров становится очевидно хуже и соответственно отношение к работе тоже становится немного хуже. Это прежде всего дестабилизирует работу САП", – убежден Рябошапка.



Холодницкий и Венедиктова / Коллаж 24 канала

Что успела показать Венедиктова на новой должности

"Трудно сказать. Пока я не имею таких историй, которыми можно было бы похвастаться Венедиктовой на этом посту. Это собственно и является одним из ключевых мотивов, почему сейчас Назар Холодницкий стал объектом нападок со стороны Венедиктовой", – подчеркнул экс-генпрокурор.

Он обратил внимание на то, что это довольно странный и явно не процессуальный формат – когда руководитель государственного учреждения общается со свои заместителем через блоги, видеообвинения, при этом втягивая в конфликт не только Холодницкого, а и весь коллектив САП – а это более 40 прокуроров.

"Подталкивали генпрокурора к этому решению, на должности руководителя ГБР они подготовили проект подозрения пятому президенту Порошенко. Она могла бы его давно подписать и таким образом якобы показать результат своей работы, – отметил Рябошапка.

Он добавил, что дело Екатерины Гандзюк, фактически, слили. В то же время, по его словам, много проблем и с другими уголовными расследованиями: дела в отношении Сергея Стерненко, в отношении Татьяны Чорновол, в отношении Владимира Вятровича.

Что известно об отставке РябошапкиВерховная Рада 5 марта на внеочередном заседании отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку. Перед этим генпрокурор взял последнее слово и отметил, что стал "неудобным" и остался независимым перед властью.



Впоследствии Рябошапка покинул зал Верховной Рады, так и не дождавшись голосования. Видео смотрите здесь Руслан Рябошапка после эмоционального выступления покинул зал Верховной Рады.



Рябошапка считает, что Верховная Рада заинтересована в его отставке, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми парламентарии привыкли иметь дело.

Он напомнил, что когда уходил из прокуратуры в начале марта, тогда практически было завершено расследование в отношении Сергея Пашинского.

"Кроме того, мы начали расследование в отношении первого депутата-кнопкодава. Фактически, достаточно было времени для того, чтобы это расследование завершить и передать дело в суд. Но мы что-то не видим никаких результатов относительно таких производств", – подытожил эксгенпрокурор.