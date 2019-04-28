17:59
28 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника
      Вєсті Кремля
      22:20, 27 апреля
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:30, 27 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Программы ЦРУ. За кадром
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Відсутність експертиз та проектів: як миколаївська влада відмила мільйони з аеропорту

      ЦРУ. За кадром 24 Читати новину українською

      Те, що не можна зробити по закону, легалізувати можна через суд. Безвідмовний рецепт успіху для охочих обійти "Прозорро". Деталі такого лайфхаку від підрядників багатостраждального Миколаївського аеропорту та реальну ціну, яку за махінації доведеться сплатити держбюджету – читайте далі.

      І хоча я вже давно не згадувала про Миколаївський аеропорт, однак, пристрасті навколо нього так і не вщухають.

      Читайте также: Інспекція українських доріг: обурливі результати журналістського розслідування

      Пам'ятаєте історію про те, як заради швидкого запуску аеропорту миколаївська влада удала, що не помітила, як ремонтувати аеровокзал підрядилася місцева будівельна компанія "Жилпромстрой-8". Губернатор Олексій Савченко анонсував миколаївцям запуск аеропорту зі статусом "Міжнародний". До того ж, це мало відбутися ще до Дня Незалежності 2017 року.

      Але ж Миколаїв не був би Миколаєвом, якби в цьому південному місті все робилося правильно та за процедурою. Зрештою підрядник на об'єкт зайшов, бо негласно отримав "добро", але юридично не мав на це жодного права. Адже не брав участі в тендері, який навіть не оголошували. Звісно, ніяких проектів та експертиз теж не робив.

      Аеропорт Миколаєва
      Аеропорт Миколаєва

      Виходить, реконструкцію аеропорту – а це далеко не зупинка громадського транспорту, а об'єкт, в якому одночасно можуть перебувати сотні людей – робили фактично "на око"? Так от, будівельники в аеропорті розгорнули активну діяльність, реконструкцію як-не-як зробили та забажали грошей за проведені роботи. А гроші ж державні так просто із кишені їх не вийняти. На кожну копійку має бути документ.

      А головне – отакі масштабні роботи мають виконуватися лише після того, як був проведений тендер і укладений договір із його переможцем. А ми пам'ятаємо, що нічого такого в історії миколаївського аеропорту не було. Імітувати конкурс постфактум таки намагалися. Його навіть виграла якась київська фіктивна фірма. Але врешті результати тендери скасували результати, бо імітація тендерного процесу була вже надто очевидна.

      А потім стало відомо, що виконувач обов'язків директора аеропорту Владислав Волошин вкоротив собі життя. У листуванні із друзями він натякав, що на нього тисне керівництво області та змушує підписати акти виконаних робіт із підрядником. Факту доведення до самогубства слідство так і не довело.

      Але ж який результат маємо на сьогодні? Господарський суд Миколаївської області вирішив, що за ремонт аеропорту треба заплатити будівельникам понад 39 мільйонів та 600 тисяч судового збору.

      Аеропорт має виплатити судовий борг
      Аеропорт має виплатити судовий борг

      Звідки взялася така сума? А її нарахували експерти Одеського науково-дослідному інституту судових експертиз на основі документів, поданих самим підрядником. Варто зазначити, що жоден експерт навіть в очі не бачив реального обсягу робіт. І це сказано у самому рішенні суду.

      Головний аргумент суддів – аеропорт отримав реконструкцію безкоштовно, говорячи мовою юридичною – це безпідставно набуде майно. А за все в цьому житті треба платити. І Феміду абсолютно не турбує, що тендеру не було, документація робилася на колінках, а проектом та експертизами знехтували ще на стадії реконструкції.

      Звісно, миколаївські чиновники висловили стурбованість отаким судовим рішенням. Чинний виконувач обов'язки директора аеропорту Федір Барна навіть спрогнозував, що подаватиметься апеляція, бо документальних підтверджень реконструкції немає.

      Федір Барна
      Федір Барна

      Але як на мене, то не більше, ніж гра на публіку. Фінал цієї історії був давно прописаний. Просто сценарій розігрувався правильно і повільно. Зрештою кишеньковий підрядник отримає свої 40 мільйонів, а от покарання за відверту аферу та порушення усіх можливих норм та правил ніхто не понесе. 

      І, може, на усе це можна було б закрити очі та стиснути зуби. Мовляв, таки відремонтували ж аеропорт, чого тут вже. Якби у цій історії не було загублених життів. Гадаю, на тому суді за державні мільйони льотчик Владислав Волошин міг би розповісти багато цікавого і про акти виконаних робіт, і про документацію, і про безпідставно набуте майно. Але свою таємницю він забрав із собою.

      Не спостерігайте мовчки за схемами та проявами корупції. Наша країна потребує змін. І оця ганебна історія миколаївського аеропорту ніколи не має повторитися.

      blog_ava
      Пасхальные традиции: почему красят яйца на Пасху
      сегодня
      3961
      Автор: Татьяна Мартынюк
      Теги: Новости Украины Деньги Взятка Новости Николаева ЦРУ. За кадром
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Россия и США начали "Ледяное побоище"
      сегодня , 16:00 Россия и США начали "Ледяное побоище"
      Злой Одессит 1649
      Вокруг традиций: как празднуют Пасху в разных регионах Украины
      сегодня , 14:01 Вокруг традиций: как празднуют Пасху в разных регионах Украины
      Юлія Девда 1562
      Який вигляд мав Майдан по іншу сторону барикад: особиста історія бійця спецпризначення "Ягуару"
      сегодня , 14:00 Який вигляд мав Майдан по іншу сторону барикад: особиста історія бійця спецпризначення "Ягуару"
      Віталій Дейнега 424
      Необычные обычаи Пасхи: как хорошо вы знаете традиции?
      сегодня , 12:48 Необычные обычаи Пасхи: как хорошо вы знаете традиции?
      1366
      Пасхальные традиции: почему красят яйца на Пасху
      сегодня , 11:01 Пасхальные традиции: почему красят яйца на Пасху
      Олена Булан 3960
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук