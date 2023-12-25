Площадь Менжер в этом году без рождественской елки. Вместо этого десятки палестинских силовиков патрулируют площадь. На кадрах, публикующих международные СМИ из города, действительно можно увидеть пустой город.

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Издание AP цитирует Джона Винь, францисканского монаха из Вьетнама, живущего в Иерусалиме шесть лет, который говорит, что в этом году "без рождественской елки и без огней в городе – просто тьма".

Винь отметил, что он всегда приезжает в Вифлеем, чтобы отметить Рождество, но этот год был печальным. Он смотрел на вертеп на площади Менжер с младенцем Иисусом, завернутым в белую плащаницу, напомнившую ему о тысячах детей, убитых в боях в Секторе Газа.

Колючая проволока окружала сцену, серые обломки не отражали радостных огней и вспышек цветов, обычно заполняющих площадь на праздники. Холодная дождливая погода придала пасмурное настроение,

– пишет издание.



Пустой Иерусалим в этом году / Фото AP

Отмена рождественских праздников нанесла сильный удар по экономике города. Приблизительно 70% доходов Вифлеема приходится на туризм — почти вся эта прибыль – на время Рождественского сезона.

Что происходит в Иерусалиме. AP

Многие крупные авиакомпании отменяют рейсы в Израиль и количество иностранных туристов уменьшилось. Местные власти говорят, что более 70 отелей в Вифлееме были вынуждены закрыться, оставив тысячи людей без работы.

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