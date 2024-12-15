Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Пласт" и Yan Dobronosov. Заметим, первым Вифлеемский огонь принял Ужгород.
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Что известно о путешествии Вифлеемского огня по Украине
Так, пластуны получили Вифлеемский огонь мира на официальной передаче в Австрии 14 декабря.
Традиционно скауты со всего мира присоединились к этому событию, чтобы в ожидании Рождества поделиться Огнем любви и добра в собственной стране. Пластуны тоже переняли эту добрую эстафету, и уже скоро мы будем везти его по Украине,
– сообщили в "Пласте".
В Львове пластуны передали Вифлеемский огонь мира родным погибших украинских военных. Его зажгли на Полях почетных захоронений Защитников Украины.
Уже вскоре огонь прибыл в Киев, и каждый имел возможность принести его тепло в свой дом. Передача всем желающим происходила во время воздушной тревоги в укрытии Железнодорожного вокзала.
Передача Вифлеемского огня в Киеве / фото Yan Dobronosov
В течение 15 – 16 декабря 12 ночных поездов доставят его на 22 вокзала страны, сообщает Укрзализныця. Уже четыре года железная дорога вместе с пластунами таким способом возят Вифлеемский огонь по Украине.
Что такое Вифлеемский огонь мира
Вифлеемский огонь мира – это международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова, которая заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа. В Украине с 1999 года огонь, символизирующий мир, любовь и добро, объединяет всех украинцев. Распространяют его пластуны – украинские скауты. Из Вифлеема огонь отправляют самолетом в Австрию, а уже оттуда – его по всему миру везут скауты.