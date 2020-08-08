В оккупированном Крыму погиб российский продюсер Виктор Глухов: что известно
В Крыму 8 августа сорвался со скалы и погиб вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов. Он был продюсером более двух десятков фильмов, а еще сторонником оккупации Крыма, где и погиб.
О смерти Виктора Глухова сообщают российские СМИ, в частности Интерфакс.
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Он поехал в Новый Свет, пошел по туристическому маршруту "Тропа Голицына". Во время фотографирования Глухов не удержался и упал с края скалы. Он получил травмы, не совместимые с жизнью,
– рассказали агентству в экстренных службах.
В гильдии продюсеров уже подтвердили гибель Глухова, который приехал в Крым для участия в молодежном форуме. Это такое "культурное событие", которое в аннексированном Крыму организуют оккупанты.
Виктор Глухов не чурался проводить отдых на украденном полуострове, за что в конце поплатился своей жизнью.
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Что известно о Викторе Глухове
- Это вице-президент гильдии продюсеров России. Виктор Глухов был популярным в России продюсером и приложился к созданию более двух десятков популярных картин.
- Среди наиболее известных работ Глухова были "Любить по-русски", "Небеса обетованные", "Любовь с привилегиями" и многие другие.
- Он родился еще в июле в 1953 году, поэтому вел свою профессиональную деятельность еще со времен Советского Союза. На момент гибели ему было 67 лет.