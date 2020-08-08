В окупованому Криму загинув російський продюсер Віктор Глухов: що відомо
У Криму 8 серпня зірвався зі скелі й загинув віцепрезидент гільдії продюсерів Росії Віктор Глухов. Він був продюсером понад двох десятків фільмів, а ще прихильником окупації Криму, де й загинув.
Про смерть Віктора Глухова повідомляють російські ЗМІ, зокрема Интерфакс.
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Він поїхав у Новий Світ, пішов по туристичному маршруту "Стежка Голіцина". Під час фотографування Глухов не втримався й впав з краю скелі. Він отримав травми, не сумісні з життям,
– розповіли агентству в екстренних службах.
У гільдії продюсерів уже підтвердили загибель Глухова, який приїхав до Криму для участі в молодіжному форумі. Це така собі "культурна подія", яку в анексованому Криму організовують окупанти.
Віктор Глухов не цурався проводити відпочинок на вкраденому півострові, за що в кінці поплатився своїм життям.
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Що відомо про Віктора Глухова
- Це віцепрезидент гільдії продюсерів Росії. Віктор Глухов був популярним у Росії продюсером і доклався до створення понад двох десятків популярних картин.
- Серед найбільш відомих робіт Глухова були "Кохати по-російськи", "Небеса обітовані", "Любов з привілеями" й багато інших.
- Він народився ще в липні 1953 року, тож вів свою професійну діяльність ще з часів Радянського Союзу. На момент загибелі йому було 67 років.