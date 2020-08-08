У Криму 8 серпня зірвався зі скелі й загинув віцепрезидент гільдії продюсерів Росії Віктор Глухов. Він був продюсером понад двох десятків фільмів, а ще прихильником окупації Криму, де й загинув.

Про смерть Віктора Глухова повідомляють російські ЗМІ, зокрема Интерфакс.

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Він поїхав у Новий Світ, пішов по туристичному маршруту "Стежка Голіцина". Під час фотографування Глухов не втримався й впав з краю скелі. Він отримав травми, не сумісні з життям,

– розповіли агентству в екстренних службах.

У гільдії продюсерів уже підтвердили загибель Глухова, який приїхав до Криму для участі в молодіжному форумі. Це така собі "культурна подія", яку в анексованому Криму організовують окупанти.

Віктор Глухов не цурався проводити відпочинок на вкраденому півострові, за що в кінці поплатився своїм життям.

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