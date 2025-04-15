Соответствующее сообщение дочь Виктора Ющенко выложила в свой Instagram. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Виталину Ющенко.

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Как происходит строительство музея Ющенко

Дочь Виктора Ющенко выразила свою любовь к отцу и гордость им. Она шутливо добавила, что он любит этот музей больше, чем его пятерых детей вместе взятых.

Третий президент Украины строит собственный музей: смотрите видео дочери Ющенко

Утро. Еще нет 9:00, а мой папа уже работает на стройке. Причем – полным ходом. Дай Бог, чтобы это стало хранилищем украинской истории и будущего. Хранилищем украинской нации,

– написала Виталина.

Дочь третьего президента заявила, что "музей должен быть чем-то фантастическим".

Речь идет о музейном комплексе Код Нации, о котором Виктор Ющенко упоминал еще в 2016 году. Он отмечал, что мало отдыхает на политической пенсии и у него всегда "начато по триста дел".

Экспонаты для музея третий президент собирает уже несколько десятков лет. Один из них – хата Тараса Шевченко, построена по чертежам Кобзаря. В 2022 году коллекция пополнилась четырьмя единицами военной техники России, разрушенной украинскими бойцами во время защиты Киева.