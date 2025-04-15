Відповідний допис донька Віктора Ющенка виклала у свій Instagram. Про це пише 24 Канал із посиланням на Віталіну Ющенко.

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Як відбувається будівництво музею Ющенка

Донька Віктора Ющенка висловила свою любов до батька та гордість ним. Вона жартівливо додала, що він любить цей музей більше, ніж його п'ятьох дітей разом узятих.

Третій президент України будує власний музей: дивіться відео доньки Ющенка

Ранок. Ще немає 9:00, а мій тато вже працює на будівництві. Причому – повним ходом. Дай Боже, щоб це стало сховищем української історії та майбутнього. Сховищем української нації,

– написала Віталіна.

Донька третього президента заявила, що "музей має бути чимось фантастичним".

Йдеться про музейний комплекс Код Нації, про який Віктор Ющенко згадував ще у 2016 році. Він зазначав, що мало відпочиває на політичній пенсії та в нього завжди "розпочато по триста справ".

Експонати для музею третій президент збирає вже кілька десятків років. Один з них – хата Тараса Шевченка, побудована за кресленнями Кобзаря. У 2022 році колекція поповнилася чотирма одиницями військової техніки Росії, зруйнованої українськими бійцями під час захисту Києва.