Именно Лабин и его сыновья поставляют в Россию координатно-измерительные машины. Они – незаменимы в российском военном производстве.

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Что удалось установить

По данным расследователей, сыновья Лабина– тоже "при деле". Один из них помогает отцу вести бизнес. Тем временем второй – организовывает на территории Европы так называемые "протесты" в поддержку Кремля.

Лабины активно поддерживают геноцид украинцев. В то же время семейка – до сих пор не под санкциями.

По данным The Insider, Компания Baltic Shipping Agency LTD уже во время полномасштабного вторжения оказывала логистические услуги российскому ООО Сонатек. Речь идет о доставке координатно-измерительных машин. Это стало возможно благодаря "дырам в санкционной политике".



Виктор Лабин с сыновьями / Коллаж The Insider

Именно в "Сонатеке" осуществляли госзакупки производители Кинжалов. Кроме того, эта компания обслуживает десятки других предприятий, относящиеся к российскому ВПК.

"Сонатек" импортирует приборы из ряда европейских стран. В частности, из Италии и Германии. Гендиректором компании является Руслан Лабин – сын Виктора Лабина. Бизнес на территории Бельгии семейка Лабиных ведет, управляя компанией Groupe d'Investissement Financier.

Лабин пытается скрыть правду

Виктор Лабин пытается скрыть правду. Во время разговора с журналистами он заявил, что после введения санкций и начала полномасштабного вторжения России в Украину вроде бы не производит поставок компании "Сонатек". В то же время, это не имеет ничего общего с реальностью.

На вопрос, имеет ли сам Лабин отношение к ГРУ, он ответил журналисту The Insider, что "может послать на три буквы".