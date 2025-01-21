Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Index. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал решение Украины прекратить транзит российского газа с начала 2025 года и пообещал принять ответные меры.

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Венгрия готова ответить Украине из-за газового конфликта

По словам Виктора Орбана, это решение угрожает Венгрии, Словакии и всему региону, а Украина якобы отказывается от переговоров.

Киев больше не сидит в седле настолько надежно, чтобы позволить себе такое. Если они останутся агрессивными и враждебными, они проиграют. Мы в конце концов рассердимся и дадим отпор,

– заявил он.

Орбан также выступил против быстрого вступления Украины в ЕС и НАТО, считая, что это приведет к экономическим проблемам для Венгрии и повлечет конфликт между Альянсом и Россией.