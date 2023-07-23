Мужчина скрывается от следствия по своему делу. По предварительным данным, Медвидь может скрываться за границей.

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Мэра Рахова разыскивают правоохранители

На сайте розыскных учетов министерства внутренних дел Украины появилась карта с розыском мэра города Рахова на Закарпатье Виктора Медвидя. Там МВД указывает, что Медвидь имеет статус скрывающегося от следствия с 21 июля 2023 года.



Мэра Рахова разыскивает МВД / Скриншот 24 Канала

Ранее детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Закарпатской области сообщили о подозрении двум фигурантам уголовного производства по факту присвоения средств, полученных в рамках международных грантовых программ. Среди подозреваемых, вероятно, был и Медвидь.

Следствием установлено, что должностные лица фирмы-подрядчика, действуя в сговоре с представителем заказчика, подписали акты выполненных работ при строительстве реабилитационного центра, хотя работы на объекте были выполнены не в полном объеме. Таким образом, лица завладели денежными средствами в размере более 2,2 миллиона гривен,

– отметили в БЭБ.

Там отметили, что этим лицам сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, а именно о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Также Закарпатские СМИ отмечают, что мэр Рахова уже около трех недель находится за границей. В то же время официально подозрение ему еще не объявили.

Ранее подозрение в коррупции получили в Тернопольском облсовете